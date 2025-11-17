Задържаха митничар с подкупи за 110 000 лева в Драгоман

Митнически инспектор от ГКПП Драгоман е задържан с повече от 110 000 лв., събрани от подкупи, съобщиха от Окръжна прокуратура – София на специален брифинг.
Скандалът се разразил миналия четвъртък, когато търговец – вносител на метали от Китай, обработени в Турция – се явил в митническото бюро на пункта. Той разполагал с нужните документи, но е дал около 1000 лв. подкуп на митничаря, за да бъдат обработени документите без проверки и без вземане на проби от металите.
Непосредствено след предаването на сумата екипи на ГДБОП влезли в бюрото и открили парите у служителя.
Образувано е дело по неотложност. Окръжният съд – София е поставил митничаря под домашен арест, тъй като се грижи за тежко болния си баща. Очаква се прокуратурата да обжалва това решение.
Как е действала схемата?
Заместник-директорът на Агенция „Митници“ Пламен Павлов обясни, че вносът на стомана в ЕС се регулира строго, за да не навлизат стоки с нереално ниски стойности.
Разследване, започнало преди година
Началникът на сектор „Корупция“ в ГДБОП Иван Коев заяви, че разработката срещу митничаря е започнала преди година.
„Най-вероятно подобна практика съществува и на други места в страната“, добави Коев.
Директорът на ГДБОП, главен комисар Боян Раев, съобщи, че в момента се извършва подробен анализ на всички събрани материали.
Това не може да е истина!
Сакън…..не може да е истина 🤣
ТАКИВА МАСОВИ КРАЖБИ И НАРУШАВАНЕ НАРЕДБАТА НА ОБЩИ АТА НИКОГА НЕ Е БИЛО ТЕ СИ ЗАТВАРЯТ ОЧИТЕ ЗАЩОТО ИМАТ ИНТЕРЕС
Ха ха …..егати журналистите….срам!!!!
Това е само неговия дял за деня.
Няма такова нещо. Нашите митничари подкупи не взимат. На тях им се дават.
Па малко е взел. Нали не е искал един милион.
Ще го(ги)преместят на друг пункт.
Те са в екип заедно с началниците.
И вече не им пука.
Щото всички които имат някаква служебна и държавна власт са в едно- далаверата.
А мутрите кога