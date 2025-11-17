Задържаха митничар с подкупи за 110 000 лева в Драгоман

Митнически инспектор от ГКПП Драгоман е задържан с повече от 110 000 лв., събрани от подкупи, съобщиха от Окръжна прокуратура – София на специален брифинг.

Скандалът се разразил миналия четвъртък, когато търговец – вносител на метали от Китай, обработени в Турция – се явил в митническото бюро на пункта. Той разполагал с нужните документи, но е дал около 1000 лв. подкуп на митничаря, за да бъдат обработени документите без проверки и без вземане на проби от металите.

Непосредствено след предаването на сумата екипи на ГДБОП влезли в бюрото и открили парите у служителя.

„В хода на разследването бяха извършени 11 претърсвания на хора, автомобили и жилища. В дома на служителя открихме около 110 000 лева, събрани от подкупи“, съобщи и.ф. окръжен прокурор Наталия Николова.

Образувано е дело по неотложност. Окръжният съд – София е поставил митничаря под домашен арест, тъй като се грижи за тежко болния си баща. Очаква се прокуратурата да обжалва това решение.

Как е действала схемата?

Заместник-директорът на Агенция „Митници“ Пламен Павлов обясни, че вносът на стомана в ЕС се регулира строго, за да не навлизат стоки с нереално ниски стойности.

„При рискови профили задължително се взимат проби и се извършва щателна проверка. Тук целта е била да се избегне лабораторният контрол и да не се наложат 36% мита върху материала“, каза Павлов. „Става въпрос за вид ламарина“, уточни той.

Разследване, започнало преди година

Началникът на сектор „Корупция“ в ГДБОП Иван Коев заяви, че разработката срещу митничаря е започнала преди година.

„Разполагахме с информация, че на 13 ноември служителят ще приеме подкуп. Митнически служители и митнически агенти подават неверни данни в декларациите. Имахме данни, че към Драгоман пътува стока, чийто произход ще бъде променен, за да се избегнат мита“, обясни той.

„Най-вероятно подобна практика съществува и на други места в страната“, добави Коев.

Директорът на ГДБОП, главен комисар Боян Раев, съобщи, че в момента се извършва подробен анализ на всички събрани материали.