Заловиха лидера на най-опасната наркобанда в Еквадор (ВИДЕО)

Лидерът на една от най-влиятелните наркобанди в Еквадор е бил задържан в Испания при съвместна операция с участието на испанската полиция, съобщи президентът на страната Даниел Нобоа, цитиран от BBC.
Уилмер „Пипо“ Чавария, ръководителят на групировката „Лос Лобос“, е арестуван в град Малага, потвърдиха от националната полиция на Испания.
Според Нобоа, Чавария инсценирал собствената си смърт, сменил самоличността си и се укрил в Европа, откъдето продължил да ръководи престъпната дейност в Еквадор — включително незаконен добив на ресурси и поръчкови убийства.
През 2021 г. семейството му обяви, че е починал от сърдечен удар, свързан с COVID-19.
Както Еквадор, така и Съединените щати са включили „Лос Лобос“ („Вълците“) в списъка на терористичните организации.
MÁXIMO NARCOTRAFICANTE FINGIÓ SU MUERTE PARA ASEGURARSE IMPUNIDAD, PERO EN ESTE GOBIERNO. EL MENSAJE ES DIRECTO Y NO DEJA DUDAS, DONDE SE ESCONDAN, IREMOS POR ELLOS Y LOS VAMOS A ENCONTRAR.— John Reimberg (@JohnReimberg) November 16, 2025
Hoy, me encuentro en España con el alto mando policial, desde donde informamos al país… pic.twitter.com/23rfQT0Gol
Смята се, че „Лос Лобос“ разполага с около 8000 членове, което я прави една от най-мощните престъпни организации в страната.