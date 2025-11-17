Заловиха лидера на най-опасната наркобанда в Еквадор (ВИДЕО)

Лидерът на една от най-влиятелните наркобанди в Еквадор е бил задържан в Испания при съвместна операция с участието на испанската полиция, съобщи президентът на страната Даниел Нобоа, цитиран от BBC.

- Реклама -

Уилмер „Пипо“ Чавария, ръководителят на групировката „Лос Лобос“, е арестуван в град Малага, потвърдиха от националната полиция на Испания.

Според Нобоа, Чавария инсценирал собствената си смърт, сменил самоличността си и се укрил в Европа, откъдето продължил да ръководи престъпната дейност в Еквадор — включително незаконен добив на ресурси и поръчкови убийства.

През 2021 г. семейството му обяви, че е починал от сърдечен удар, свързан с COVID-19.

Както Еквадор, така и Съединените щати са включили „Лос Лобос“ („Вълците“) в списъка на терористичните организации.

„Днешният ден е исторически за Еквадор“, заяви в социалната мрежа X министърът на вътрешните работи Джон Раймберг, който е присъствал в Испания по време на операцията.

MÁXIMO NARCOTRAFICANTE FINGIÓ SU MUERTE PARA ASEGURARSE IMPUNIDAD, PERO EN ESTE GOBIERNO. EL MENSAJE ES DIRECTO Y NO DEJA DUDAS, DONDE SE ESCONDAN, IREMOS POR ELLOS Y LOS VAMOS A ENCONTRAR.



Hoy, me encuentro en España con el alto mando policial, desde donde informamos al país… pic.twitter.com/23rfQT0Gol — John Reimberg (@JohnReimberg) November 16, 2025

Смята се, че „Лос Лобос“ разполага с около 8000 членове, което я прави една от най-мощните престъпни организации в страната.