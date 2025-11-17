НА ЖИВО
          Крими

          Заловиха лидера на най-опасната наркобанда в Еквадор (ВИДЕО)

          Снимка: X
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Лидерът на една от най-влиятелните наркобанди в Еквадор е бил задържан в Испания при съвместна операция с участието на испанската полиция, съобщи президентът на страната Даниел Нобоа, цитиран от BBC.

          Уилмер „Пипо“ Чавария, ръководителят на групировката „Лос Лобос“, е арестуван в град Малага, потвърдиха от националната полиция на Испания.

          Според Нобоа, Чавария инсценирал собствената си смърт, сменил самоличността си и се укрил в Европа, откъдето продължил да ръководи престъпната дейност в Еквадор — включително незаконен добив на ресурси и поръчкови убийства.

          През 2021 г. семейството му обяви, че е починал от сърдечен удар, свързан с COVID-19.

          Както Еквадор, така и Съединените щати са включили „Лос Лобос“ („Вълците“) в списъка на терористичните организации.

          „Днешният ден е исторически за Еквадор“,

          заяви в социалната мрежа X министърът на вътрешните работи Джон Раймберг, който е присъствал в Испания по време на операцията.

          Смята се, че „Лос Лобос“ разполага с около 8000 членове, което я прави една от най-мощните престъпни организации в страната.

