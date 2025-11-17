НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Започва кампания за кръводаряване във Велико Търново – помощ за пострадали при пътни инциденти

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Кампания за кръводаряване в подкрепа на пострадали при пътнотранспортни произшествия стартира днес в областната болница във Велико Търново.

          Началото е в 10 часа в Центъра по трансфузионна хематология на лечебното заведение.

          Желаещите могат да дарят кръв всеки делничен ден от 8 до 13 часа.

          Инициативата е организирана съвместно от областния управител и болницата, като целта е да се увеличат наличните количества кръв, особено в период на по-чести инциденти по пътищата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Топъл финал на ноември: повече слънце, мъгли и кратък студен пробив

          Дамяна Караджова -
          Повечето дни до края на ноември ще бъдат по-топли от обичайното, като късната есен ще редува периоди на смущения с приветливи, слънчеви часове.
          Общество

          Стрелец всява страх в столичния квартал „Редута“

          Дамяна Караджова -
          Жителите на столичния квартал „Редута“ живеят в тревога след серия от необясними стрелби в района между улиците „Погледец“ и „Петър Митов“.
          Инциденти

          Разследват причините за трагедията на АМ „Тракия“: основните версии –

          Дамяна Караджова -
          Разследването на тежката катастрофа, която почерни уикенда и доведе до часово блокиране на автомагистрала „Тракия“, продължава.

