Започва кампания за кръводаряване във Велико Търново – помощ за пострадали при пътни инциденти

Кампания за кръводаряване в подкрепа на пострадали при пътнотранспортни произшествия стартира днес в областната болница във Велико Търново.

Началото е в 10 часа в Центъра по трансфузионна хематология на лечебното заведение.

Желаещите могат да дарят кръв всеки делничен ден от 8 до 13 часа.

Инициативата е организирана съвместно от областния управител и болницата, като целта е да се увеличат наличните количества кръв, особено в период на по-чести инциденти по пътищата.