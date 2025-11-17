Започва кампания за кръводаряване във Велико Търново – помощ за пострадали при пътни инциденти

Кампания за кръводаряване в подкрепа на пострадали при пътнотранспортни произшествия стартира днес в областната болница във Велико Търново.
- Реклама -
Началото е в 10 часа в Центъра по трансфузионна хематология на лечебното заведение.
Инициативата е организирана съвместно от областния управител и болницата, като целта е да се увеличат наличните количества кръв, особено в период на по-чести инциденти по пътищата.
Кампания за кръводаряване в подкрепа на пострадали при пътнотранспортни произшествия стартира днес в областната болница във Велико Търново.
- Реклама -
Началото е в 10 часа в Центъра по трансфузионна хематология на лечебното заведение.
Инициативата е организирана съвместно от областния управител и болницата, като целта е да се увеличат наличните количества кръв, особено в период на по-чести инциденти по пътищата.