Зеленски получава 100 изтребителя „Рафал“ от Франция (ВИДЕО)

Франция и Украйна подписаха безпрецедентно споразумение за укрепване на украинската бойна авиация и ПВО – Киев ще получи 100 многоцелеви изтребителя „Рафал“. Новината бе потвърдена от „Ройтерс“ на фона на посещението на президента Володимир Зеленски в Париж.

Историческа покупка

Украинският президент заяви, че договорът включва 100 самолета „Рафал“, а Елисейският дворец потвърди броя, без да уточнява дали част от тях ще бъдат предоставени от френските военни запаси или закупени нови.

„Подготвено е историческо споразумение с Франция – значително укрепване на нашата авиация, ПВО и отбранителни способности.“ — написа Зеленски в X.

Двамата лидери подписаха намерение за покупка на френско отбранително оборудване във военната база във Вилакюбле, в присъствието на двата флага и изтребител „Рафал“.

Част от 10-годишно стратегическо споразумение

Според източници на „Ройтерс“ новата сделка е част от десетгодишно авиостратегическо партньорство между Франция и Украйна.

Машините ще бъдат осигурявани поетапно – част вероятно от текущите френски наличности, а останалите чрез дългосрочни поръчки.

Украйна има амбиция да увеличи флота си до 250 бойни самолета, включващи още F-16 и шведски Gripen.

Обучението – предизвикателство

Работата с „Рафал“ изисква сложна подготовка и дълъг процес. Трябва да бъдат обучени пилоти, техници и екипи за поддръжка.

ПВО: фокус върху SAMP/T, Aster 30 и антидронови технологии

Очаква се визитата да доведе и до договори за:

допълнителни батареи SAMP/T

ракети Aster 30

ново поколение антидронови системи

Част от въоръжението може да бъде взето от френските запаси, но финансирането остава неясно.

Контекст: Напрежение в Запорожие и засилени руски удари

Посещението в Париж идва, докато руските сили засилват офанзивата в югоизточна Украйна, а ракетните удари по инфраструктурата продължават.

Франция и Великобритания работят по нова коалиция

Двете страни настояват за създаване на коалиция от около 30 държави, готови да изпратят войници и техника в Украйна или по западната ѝ граница след бъдещо мирно споразумение с Русия.

Целта – дългосрочна военна гаранция, която да възпира нови руски атаки.