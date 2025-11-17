Зеленски получава 100 изтребителя „Рафал“ от Франция (ВИДЕО)

Франция и Украйна подписаха безпрецедентно споразумение за укрепване на украинската бойна авиация и ПВО – Киев ще получи 100 многоцелеви изтребителя „Рафал“. Новината бе потвърдена от „Ройтерс“ на фона на посещението на президента Володимир Зеленски в Париж.
Историческа покупка
Украинският президент заяви, че договорът включва 100 самолета „Рафал“, а Елисейският дворец потвърди броя, без да уточнява дали част от тях ще бъдат предоставени от френските военни запаси или закупени нови.
Двамата лидери подписаха намерение за покупка на френско отбранително оборудване във военната база във Вилакюбле, в присъствието на двата флага и изтребител „Рафал“.
Част от 10-годишно стратегическо споразумение
Според източници на „Ройтерс“ новата сделка е част от десетгодишно авиостратегическо партньорство между Франция и Украйна.
Машините ще бъдат осигурявани поетапно – част вероятно от текущите френски наличности, а останалите чрез дългосрочни поръчки.
Украйна има амбиция да увеличи флота си до 250 бойни самолета, включващи още F-16 и шведски Gripen.
Обучението – предизвикателство
Работата с „Рафал“ изисква сложна подготовка и дълъг процес. Трябва да бъдат обучени пилоти, техници и екипи за поддръжка.
ПВО: фокус върху SAMP/T, Aster 30 и антидронови технологии
Очаква се визитата да доведе и до договори за:
- допълнителни батареи SAMP/T
- ракети Aster 30
- ново поколение антидронови системи
Част от въоръжението може да бъде взето от френските запаси, но финансирането остава неясно.
Контекст: Напрежение в Запорожие и засилени руски удари
Посещението в Париж идва, докато руските сили засилват офанзивата в югоизточна Украйна, а ракетните удари по инфраструктурата продължават.
Франция и Великобритания работят по нова коалиция
Двете страни настояват за създаване на коалиция от около 30 държави, готови да изпратят войници и техника в Украйна или по западната ѝ граница след бъдещо мирно споразумение с Русия.
Целта – дългосрочна военна гаранция, която да възпира нови руски атаки.