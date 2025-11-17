НА ЖИВО
          Зеленски получава 100 изтребителя „Рафал" от Франция (ВИДЕО)

          Снимка: Tim Felce (Airwolfhound) / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
          Франция и Украйна подписаха безпрецедентно споразумение за укрепване на украинската бойна авиация и ПВО – Киев ще получи 100 многоцелеви изтребителя „Рафал“. Новината бе потвърдена от „Ройтерс“ на фона на посещението на президента Володимир Зеленски в Париж.

          Историческа покупка

          Украинският президент заяви, че договорът включва 100 самолета „Рафал“, а Елисейският дворец потвърди броя, без да уточнява дали част от тях ще бъдат предоставени от френските военни запаси или закупени нови.

          „Подготвено е историческо споразумение с Франция – значително укрепване на нашата авиация, ПВО и отбранителни способности.“ — написа Зеленски в X.

          Двамата лидери подписаха намерение за покупка на френско отбранително оборудване във военната база във Вилакюбле, в присъствието на двата флага и изтребител „Рафал“.

          Част от 10-годишно стратегическо споразумение

          Според източници на „Ройтерс“ новата сделка е част от десетгодишно авиостратегическо партньорство между Франция и Украйна.
          Машините ще бъдат осигурявани поетапно – част вероятно от текущите френски наличности, а останалите чрез дългосрочни поръчки.

          Украйна има амбиция да увеличи флота си до 250 бойни самолета, включващи още F-16 и шведски Gripen.

          Обучението – предизвикателство

          Работата с „Рафал“ изисква сложна подготовка и дълъг процес. Трябва да бъдат обучени пилоти, техници и екипи за поддръжка.

          ПВО: фокус върху SAMP/T, Aster 30 и антидронови технологии

          Очаква се визитата да доведе и до договори за:

          • допълнителни батареи SAMP/T
          • ракети Aster 30
          • ново поколение антидронови системи

          Част от въоръжението може да бъде взето от френските запаси, но финансирането остава неясно.

          BI: ВСУ откриха нова тактика за спиране на руските атаки в гъста мъгла (ВИДЕО)

          Контекст: Напрежение в Запорожие и засилени руски удари

          Посещението в Париж идва, докато руските сили засилват офанзивата в югоизточна Украйна, а ракетните удари по инфраструктурата продължават.

          Франция и Великобритания работят по нова коалиция

          Двете страни настояват за създаване на коалиция от около 30 държави, готови да изпратят войници и техника в Украйна или по западната ѝ граница след бъдещо мирно споразумение с Русия.

          Целта – дългосрочна военна гаранция, която да възпира нови руски атаки.

