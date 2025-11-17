Зеленски получава договор за доставка на военни самолети, ПВО и ракети от Макрон във Франция

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който ще посети Франция днес, 17 ноември, ще подпише споразумения за доставка на системи за противовъздушна отбрана, военни самолети и ракети, съобщава Reuters, позовавайки се на източници.

Зеленски ще проведе разговори с френския президент Еманюел Макрон за укрепване на дългосрочната способност на украинската армия да държи фронтовата линия и да противодейства на руските въздушни атаки.

Ден преди това той обяви подписването на „историческо споразумение“ със страната, което ще обхване укрепването на бойната авиация, противовъздушната отбрана и други отбранителни способности.

Агенцията отбелязва, че от няколко седмици се водят разговори за това как Франция може да осигури по-голяма военна подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна.

Миналия месец Макрон обеща да предложи още изтребители Mirage, както и нова партида ракети земя-въздух Aster 30, произведени от европейската група MBDA, за батареите за ПВО SAMP/T.

Според двама души, запознати с въпроса, посещението в понеделник ще бъде по-полезно за Киев. То може да включва 10-годишно споразумение за стратегическа авиация, което би сигнализирало за доставката на произведените от Dassault многоцелеви бойни самолети Rafale в Киев.

Някои от тях биха могли да дойдат директно от френските запаси, въпреки че по-голямата част от доставките ще бъдат дългосрочни и част от усилията на Украйна да увеличи дългосрочния си флот от военни самолети до 250, включително американския F-16 и шведския Gripen. Обучението на пилотите също ще отнеме известно време.

Източници отбелязаха, че споразумения за още системи за противовъздушна отбрана SAMP/T също могат да бъдат сключени в понеделник, или от съществуващите френски запаси, или чрез дългосрочни поръчки за ракети от следващо поколение и системи за борба с дронове. Все още не е ясно как ще бъдат финансирани тези споразумения.

На брифинг за медиите преди посещението на Зеленски, офисът на Макрон заяви, че целта е „френският опит в оръжейната индустрия да бъде поставен в услуга на отбраната на Украйна“ и „да й се даде възможност да придобие системите, необходими за реагиране на руската агресия“.

Според програмата на Елисейския дворец, която не предоставя конкретни подробности, Зеленски ще присъства на брифинг с различни производители, включително Dassault, в понеделник сутринта, преди да подпише писмо за намерения и договори по-късно същия ден.

Отделен форум следобед ще събере украински и френски компании, работещи в сектора на дроновете, за да проучат как могат да обединят усилията си.