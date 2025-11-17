НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Желязков коментира коледните надбавки за пенсионерите, но не спомена суми и срокове

          Никола Павлов
          Премиерът Росен Желязков заяви, че предоставянето на коледни надбавки за пенсионерите тази година ще зависи изцяло от финансовите възможности на държавата. Той отказа да коментира конкретни суми или срокове за евентуално изплащане.

          По-рано днес бившият социален министър Деница Сачева съобщи, че не са планирани допълнителни коледни добавки за възрастните хора.

          Изявлението на премиера бе направено при неговото пристигане на събитието „Лекарите, на които вярваме“, организирано от вестник „24 часа“. На форума присъстват здравният министър Силви Кирилов, директори на болници, представители на здравни институции и водещи медици.

