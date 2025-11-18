НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          16 дни, 16 жертви: Диана Хърка прекрати гладната си стачка

          0
          19
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Диана Хърка, майка на един от 16-те загинали при трагедията в Нови Сад, прекрати гладната си стачка след 16 дни, но заяви, че остава в палатката си пред сръбския парламент в Белград. Това съобщи самата тя пред журналисти, като отново призова за обединение на студенти и граждани в подкрепа на исканията за справедлив процес, освобождаване на арестуваните студенти и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

          „Сърбия, твой ред е!“ – написа Хърка в Instagram преди да даде изявление.

          - Реклама -

          По време на пресконференцията движението на кръстовището на ул. „Таковска“ и бул. „Крал Александър“ беше временно спряно.

          Здравето на Диана Хърка се влоши Здравето на Диана Хърка се влоши

          Фон на протеста

          Хърка започна гладната си стачка на 2 ноември – ден след масовия митинг в Нови Сад по повод една година от срутването на бетонната козирка на жп гарата, което отне живота на 16 души, сред които и синът ѝ Стефан.

          Трагедията се превърна в катализатор за масови студентски протести в цялата страна. Над 60 факултета бяха блокирани, а студентите настояват за предсрочни избори – искане, което президентът Александър Вучич отказва да уважи.

          Хиляди сърби в Белград: едни в подкрепа на Вучич, други – на Диана Хърка Хиляди сърби в Белград: едни в подкрепа на Вучич, други – на Диана Хърка

          Разговор с Вучич и здравословни проблеми

          Миналата седмица Диана Хърка разговаря по телефона с Вучич, но впоследствие го определи като „страхливец“, тъй като не е изпълнил искането ѝ за избори.

          По време на стачката ѝ състоянието ѝ няколко пъти се е влошавало и тя е приемана в частна болница за системи.

          Хърка съобщи, че е била подложена и на натиск – ярка светлина и силна музика, насочени към палатката ѝ от контрапротестиращи, подкрепящи Вучич. Техният лагер е разположен само на няколко метра от мястото, където тя протестира.

          Майка на жертва от Нови Сад към Вучич: Елате да говорим пред всички, ако не се страхувате! Майка на жертва от Нови Сад към Вучич: Елате да говорим пред всички, ако не се страхувате!

          Диана Хърка, майка на един от 16-те загинали при трагедията в Нови Сад, прекрати гладната си стачка след 16 дни, но заяви, че остава в палатката си пред сръбския парламент в Белград. Това съобщи самата тя пред журналисти, като отново призова за обединение на студенти и граждани в подкрепа на исканията за справедлив процес, освобождаване на арестуваните студенти и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

          „Сърбия, твой ред е!“ – написа Хърка в Instagram преди да даде изявление.

          - Реклама -

          По време на пресконференцията движението на кръстовището на ул. „Таковска“ и бул. „Крал Александър“ беше временно спряно.

          Здравето на Диана Хърка се влоши Здравето на Диана Хърка се влоши

          Фон на протеста

          Хърка започна гладната си стачка на 2 ноември – ден след масовия митинг в Нови Сад по повод една година от срутването на бетонната козирка на жп гарата, което отне живота на 16 души, сред които и синът ѝ Стефан.

          Трагедията се превърна в катализатор за масови студентски протести в цялата страна. Над 60 факултета бяха блокирани, а студентите настояват за предсрочни избори – искане, което президентът Александър Вучич отказва да уважи.

          Хиляди сърби в Белград: едни в подкрепа на Вучич, други – на Диана Хърка Хиляди сърби в Белград: едни в подкрепа на Вучич, други – на Диана Хърка

          Разговор с Вучич и здравословни проблеми

          Миналата седмица Диана Хърка разговаря по телефона с Вучич, но впоследствие го определи като „страхливец“, тъй като не е изпълнил искането ѝ за избори.

          По време на стачката ѝ състоянието ѝ няколко пъти се е влошавало и тя е приемана в частна болница за системи.

          Хърка съобщи, че е била подложена и на натиск – ярка светлина и силна музика, насочени към палатката ѝ от контрапротестиращи, подкрепящи Вучич. Техният лагер е разположен само на няколко метра от мястото, където тя протестира.

          Майка на жертва от Нови Сад към Вучич: Елате да говорим пред всички, ако не се страхувате! Майка на жертва от Нови Сад към Вучич: Елате да говорим пред всички, ако не се страхувате!

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Орбан: Шокиран съм от реакцията на ЕК на скандала с военната мафия в Украйна

          Никола Павлов -
          Унгарският премиер Виктор Орбан разкритикува остро Европейската комисия и нейния председател Урсула фон дер Лайен заради ново искане за финансови средства за Украйна. В...
          Икономика

          Анализ на цените на горивата: България сред най-евтините на Балканите

          Владимир Висоцки -
          Сравнителен анализ на цените на горивата в България и съседните балкански държави показва, че страната ни предлага едни от най-ниските цени в региона. Проучване...
          Политика

          Историческа стъпка: Албания отключи финалната група глави за членство в ЕС

          Пламена Ганева -
          Албания направи ключова крачка по пътя към пълноправно членство в Европейския съюз, след като на 17 ноември официално отвори последната група преговорни глави. Става...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions