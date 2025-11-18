16 дни, 16 жертви: Диана Хърка прекрати гладната си стачка

Диана Хърка, майка на един от 16-те загинали при трагедията в Нови Сад, прекрати гладната си стачка след 16 дни, но заяви, че остава в палатката си пред сръбския парламент в Белград. Това съобщи самата тя пред журналисти, като отново призова за обединение на студенти и граждани в подкрепа на исканията за справедлив процес, освобождаване на арестуваните студенти и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

„Сърбия, твой ред е!" – написа Хърка в Instagram преди да даде изявление.

По време на пресконференцията движението на кръстовището на ул. „Таковска“ и бул. „Крал Александър“ беше временно спряно.

Фон на протеста

Хърка започна гладната си стачка на 2 ноември – ден след масовия митинг в Нови Сад по повод една година от срутването на бетонната козирка на жп гарата, което отне живота на 16 души, сред които и синът ѝ Стефан.

Трагедията се превърна в катализатор за масови студентски протести в цялата страна. Над 60 факултета бяха блокирани, а студентите настояват за предсрочни избори – искане, което президентът Александър Вучич отказва да уважи.

Разговор с Вучич и здравословни проблеми

Миналата седмица Диана Хърка разговаря по телефона с Вучич, но впоследствие го определи като „страхливец“, тъй като не е изпълнил искането ѝ за избори.

По време на стачката ѝ състоянието ѝ няколко пъти се е влошавало и тя е приемана в частна болница за системи.

Хърка съобщи, че е била подложена и на натиск – ярка светлина и силна музика, насочени към палатката ѝ от контрапротестиращи, подкрепящи Вучич. Техният лагер е разположен само на няколко метра от мястото, където тя протестира.