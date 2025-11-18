Анализ на цените на горивата: България сред най-евтините на Балканите

Сравнителен анализ на цените на горивата в България и съседните балкански държави показва, че страната ни предлага едни от най-ниските цени в региона. Проучване на bTV, съпоставящо стойността на бензина и дизела в Гърция, Сърбия, Румъния, Турция и Северна Македония, потвърждава тази тенденция, като всички цени са преизчислени в български лева за точност на сравнението.

Данните сочат, че литър бензин А95 в България струва 2,38 лв. По-ниска е цената единствено в Турция – 2,18 лв. и Северна Македония – 2,37 лв. Най-скъпо зареждат шофьорите в Гърция, където литър бензин достига 3,31 лв. В Румъния цената е 2,94 лв., а в Сърбия – около 2,90 лв.

При дизеловото гориво ситуацията е сходна. България отново е сред страните с по-ниски цени – 2,46 лв. за литър. Най-евтин е дизелът в Северна Македония (2,29 лв.) и Турция (2,34 лв.). В същото време най-висока е цената в Сърбия – 3,36 лв. за литър, следвана от Румъния с 3,09 лв. и Гърция с 2,91 лв.

На фона на тези данни енергийният министър Жечо Станков увери, че в данъчните складове в страната има достатъчно резерви. „Бензин за 6 и дизел за 4 месеца има в данъчните складовете“, заяви той, призовавайки гражданите към спокойствие.

Междувременно проверка на Nova отчита леко поскъпване на горивата на месечна база. Цената на дизела се е увеличила с 12 стотинки, достигайки средна стойност от 2,50 лв. за литър. При бензина повишението е с 5 стотинки до 2,43 лв. за литър. Най-слабо е увеличението при газта – с две стотинки за литър за същия период.

Собственик на бензиностанция, цитиран от Nova, прогнозира, че макар в краткосрочен план да не се очаква ново поскъпване, в по-дългосрочна перспектива е вероятно цените отново да се повишат.

Според Светослав Бенчев, председател на УС на Българската петролна и газова асоциация, пазарът може да се стабилизира. „Суровият петрол тръгна надолу през последните дни. Ако тенденцията се окаже достатъчно постоянна, можем да видим задържане на цените“, коментира той. Бенчев поясни и кои са основните фактори, влияещи на пазара в момента: „Това, което влияе основно в момента, са борсите на готови нефтопродукти – бензин и дизел. Защото това, което се случи на Балканите през последния месец около проблемите със санкциите в Сърбия, България и Румъния, вдигна до известна степен цените на готовите нефтопродукти в региона. Пазарът на петрол винаги покрива политическите и геополитическите рискове, проблеми с доставките“.