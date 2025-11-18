Апелативният съд потвърди ареста на четиримата обвинени в източване на гориво от „Лукойл“

Апелативният съд – Пловдив потвърди решението на Окръжния съд в Стара Загора и остави в ареста четиримата мъже, обвинени в организирано източване на дизелово гориво от база на „Лукойл – България“ ЕООД край с. Загоре.

Задържаните са 31-годишният Я.М., 35-годишният И.Й., 42-годишният Ж.Ж. и 36-годишният П.П., срещу които прокуратурата е повдигнала две обвинения – участие в организирана престъпна група и кражба в особено големи размери.

Разследването сочи, че в периода 3–5 ноември 2025 г. те са действали координирано, използвайки два автомобила и специални технически средства, чрез които са източили около 7 тона дизелово гориво от съоръжения на дружеството.

Прокуратурата квалифицира деянието като кражба в особено големи размери, определена като особено тежък случай. Освен това обвинението посочва, че още през юли 2025 г. четиримата са се договорили да извършват кражби – действие, попадащо под чл. 321 от НК за участие в престъпна група.

И двете съдебни инстанции приеха, че са налице условията за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.