      вторник, 18.11.25
          Апелативният съд потвърди ареста на четиримата обвинени в източване на гориво от „Лукойл"

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Апелативният съд – Пловдив потвърди решението на Окръжния съд в Стара Загора и остави в ареста четиримата мъже, обвинени в организирано източване на дизелово гориво от база на „Лукойл – България“ ЕООД край с. Загоре.

          Задържаните са 31-годишният Я.М., 35-годишният И.Й., 42-годишният Ж.Ж. и 36-годишният П.П., срещу които прокуратурата е повдигнала две обвинения – участие в организирана престъпна група и кражба в особено големи размери.

          Разследването сочи, че в периода 3–5 ноември 2025 г. те са действали координирано, използвайки два автомобила и специални технически средства, чрез които са източили около 7 тона дизелово гориво от съоръжения на дружеството.

          Прокуратурата квалифицира деянието като кражба в особено големи размери, определена като особено тежък случай. Освен това обвинението посочва, че още през юли 2025 г. четиримата са се договорили да извършват кражби – действие, попадащо под чл. 321 от НК за участие в престъпна група.

          И двете съдебни инстанции приеха, че са налице условията за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          РЕКОРД: Полицаи от 5 града гониха 100 км пиян шофьор

          Никола Павлов -
          Зрелищно и опасно преследване в нощните часове се разигра между Дългопол и варненското село Ягнилово, след като пиян шофьор на BMW отказа да спре...
          Общество

          По-големи и по-здрави контейнери за разделно събиране идват в „Средец“

          Георги Петров -
          Стартирa подмяната на всички 240 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район „Средец“. Новите съдове са с по-голям обем, по-широки отвори,...
          Общество

          Стотици изпратиха Алена

          Никола Павлов -
          Стотици роднини, приятели, последователи и колеги се сбогуваха със Светлана Тилкова – Алена, която почина на 16 ноември вследствие на усложнения след прекаран COVID....

