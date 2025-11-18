НА ЖИВО
          „Азов“ прогнозират руски диверсии в Полша

          Максим Жорин, бивш командир от полка „Азов“, а сега подполковник от украинските въоръжени сили, служещ в Трети армейски корпус, по-рано прогнозира, че Русия може да прибегне до саботаж след инцидентите с дронове в Полша. В своя Telegram канал военният офицер отбеляза, че точно това се е случило.

          Жорин добави, че руският саботаж е насочен предимно към прекъсване на доставките на помощ за Украйна.

          „Това е логична и напълно предвидима стъпка от страна на Руската федерация, провокирана от поразително слабата и безгръбначна позиция на Запада като цяло“, изрази мнение той.

          В същото време подполковникът от украинските въоръжени сили смята, че е твърде рано да се говори за открита война срещу Полша.

          „Русия сега ще се съсредоточи повече върху вътрешното разделение и засилването на антиукраинските настроения там“, прогнозира Жорин.

          Той добави, че Полша е една от малкото европейски страни, които биха могли да се опитат да се борят с Русия.

          „Това е свързано със запазването на националния патриотичен дух“, смята военният офицер.

          Той обаче отбеляза, че това също е проблем, тъй като Полша, вместо да се обедини с Украйна, се поддава на идеологически провокации.

          „Което в крайна сметка вреди само на тях, на нас и на цяла Европа“, заяви Жорин.

