      вторник, 18.11.25
          България няма да е капо – Грузия преклони глава в София

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          България победи Грузия в последна среща от квалификациите за Световното първенство догодина. В мач без значение родните национали постигнаха първи успех в групата си. Двубоят завърши при резултат 2:1, а точни за „трикольорите“ се оказаха Георги Русев и Филип Кръстев.

          Триумфът е първи за Александър Димитров като наставник на мъжкия национален отбор. С този мач нашите се измъкнаха от регистриране на най-слабите квалификации в историята. Въпреки това България остава с едва три отбелязани попадения от шест срещи.

          Иначе по време на мача Георги Русев откри резултата с атрактивен шут в десетата минута. Малко след средата на първото полувреме играчът на Оксфорд Юнайтед Филип Кръстев удвои аванса на домакините, възползвайки се от отбит удар на Здравко Димитров и пращайки топката в мрежата от точката за изпълнение на дузпа. 

          Грузия обаче не се предаде и в 88-ата минута Лука Лочошвили върна интригата с гол отблизо. При ситуацията родната отбрана не успя да изчисти топката в наказателното поле. След това гостите натиснаха за равенството и в заключителните минути пропуснаха няколко добри ситуации, но вратарят Димитър Митов и късметът запазиха победата за България.

