      вторник, 18.11.25
          BFM TV: Загубата на огромния машиностроителен завод в Краматорск ще се превърне в кошмар за Киев

          НКМЗ в Краматорск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Ако руснаците завладеят намиращия се на 70 километра от фронтовата линия завод НКМЗ в Краматорск, това ще се превърне в „кошмар за Киев“, пише BFM TV.

          Става въпрос за най-големия завод за тежко машиностроене в Европа, обясняват от медията. Той снабдява Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) със снаряди и бронирана техника.

          Става въпрос за най-големия завод за тежко машиностроене в Европа, обясняват от медията. Той снабдява Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) със снаряди и бронирана техника.

          Война

          Зеленски обяви активизация на преговорите с Русия; Кремъл: в Турция ще преговаряте без нас

          Иван Христов -
          Украинският президент Володимир Зеленски обяви „активизация“ на мирните преговори с Русия. В своя Telegram канал той отбеляза, че Киев вече се готви за това,...
          Война

          Обстановката при Гуляйполе постепенно се усложнява за руската армия, ВСУ минираха пътя за настъпление

          Иван Христов -
          Въпреки че руската групировка войски „Восток“ запазва „отварачка за консерви“ в лицето на 11-та гвардейска армия на ВВС и ПВО при напредването си към...
          Война

          Украински удари оставиха две трети от Донецка област без електричество

          Иван Христов -
          Близо две трети от жителите на контролираната от Русия част на Донецка област останаха без електричество след атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ),...

