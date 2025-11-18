BFM TV: Загубата на огромния машиностроителен завод в Краматорск ще се превърне в кошмар за Киев

Ако руснаците завладеят намиращия се на 70 километра от фронтовата линия завод НКМЗ в Краматорск, това ще се превърне в „кошмар за Киев“, пише BFM TV.

Става въпрос за най-големия завод за тежко машиностроене в Европа, обясняват от медията. Той снабдява Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) със снаряди и бронирана техника.