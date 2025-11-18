БФС определи съдийските състави за поредния кръг от Първа лига

Геро Писков ще ръководи срещата от 16-ия кръг на Първа лига между отборите на ЦСКА и Ботев Пд. Тя е насрочена за събота, 22 ноември от 17:00 часа на Националния стадион.

Помощници на Писков ще са Дениз Соколов и Петър Митрев, а четвърти арбитър е Стоян Арсов. На ВАР ще са Волен Чинков с асистент Михаел Павлов. Съдийски наблюдател е Александър Костадинов.

Любослав Любомиров пък получи наряд за гостуването на лидера Левски на „Огоста“ срещу новака Монтана. Двубоят е в неделя от 17 часа.

Малко по-рано в същия ден шампионът Лудогорец играе със Септември в столицата, а мачът е поверен на Красен Георгиев.

Всички наряди за 16-ия кръг в Първа лига:

21 ноември 2025 г., петък, 17:45 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Вихрен Веселинов Манев

22 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Камен Михайлов Алексиев

22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Георги Генов Нарлев

22 ноември 2025 г., събота, 17:00 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД – ПФК Ботев АД

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Александър Костадинов Костадинов

23 ноември 2025 г., неделя, 12:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Кольо Димитров Данев

23 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК Септември Сф – ПФК Лудогорец 1945

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Валентин Желев Добрев

23 ноември 2025 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Монтана 1921 – ПФК Левски

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

24 ноември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца – ПФК Славия 1913

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Йордан Костадинов Иванов.