      вторник, 18.11.25
          БФС определи съдийските състави за поредния кръг от Първа лига

          Геро Писков ще ръководи срещата между отборите на ЦСКА и Ботев Пд, а Любослав Любомиров получи наряд за гостуването на Левски срещу новака Монтана

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Геро Писков ще ръководи срещата от 16-ия кръг на Първа лига между отборите на ЦСКА и Ботев Пд. Тя е насрочена за събота, 22 ноември от 17:00 часа на Националния стадион.

          Помощници на Писков ще са Дениз Соколов и Петър Митрев, а четвърти арбитър е Стоян Арсов. На ВАР ще са Волен Чинков с асистент Михаел Павлов. Съдийски наблюдател е Александър Костадинов.

          Любослав Любомиров пък получи наряд за гостуването на лидера Левски на „Огоста“ срещу новака Монтана. Двубоят е в неделя от 17 часа.

          Малко по-рано в същия ден шампионът Лудогорец играе със Септември в столицата, а мачът е поверен на Красен Георгиев.

          Всички наряди за 16-ия кръг в Първа лига:

          21 ноември 2025 г., петък, 17:45 ч.

          ПФК Берое – Стара Загора – ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

          ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Желязко Димитров Пилатов

          4-ТИ: Георги Иванов Иванов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

          СН: Вихрен Веселинов Манев

          22 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.

          ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

          ГС:Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станимир Емилов Трифонов

          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мартин Иванов Марков

          СН: Камен Михайлов Алексиев

          22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

          ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

          ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

          4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

          СН: Георги Генов Нарлев

          22 ноември 2025 г., събота, 17:00 ч.

          ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД – ПФК Ботев АД

          ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Михаел Петков Павлов

          СН: Александър Костадинов Костадинов

          23 ноември 2025 г., неделя, 12:00 ч.

          ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

          ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

          4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков

          СН: Кольо Димитров Данев

          23 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

          ПФК Септември Сф – ПФК Лудогорец 1945

          ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

          4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров

          СН: Валентин Желев Добрев

          23 ноември 2025 г., неделя, 17:00 ч.

          ПФК Монтана 1921 – ПФК Левски

          ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев

          4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

          СН: Венцислав Иванов Гаврилов

          24 ноември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК Ботев Враца – ПФК Славия 1913

          ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

          4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева

          СН: Йордан Костадинов Иванов. 

