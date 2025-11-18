БФС определи съдийските състави за поредния кръг от Първа лига

Геро Писков ще ръководи срещата от 16-ия кръг на Първа лига между отборите на ЦСКА и Ботев Пд. Тя е насрочена за събота, 22 ноември от 17:00 часа на Националния стадион.
Помощници на Писков ще са Дениз Соколов и Петър Митрев, а четвърти арбитър е Стоян Арсов. На ВАР ще са Волен Чинков с асистент Михаел Павлов. Съдийски наблюдател е Александър Костадинов.
Любослав Любомиров пък получи наряд за гостуването на лидера Левски на „Огоста“ срещу новака Монтана. Двубоят е в неделя от 17 часа.
Малко по-рано в същия ден шампионът Лудогорец играе със Септември в столицата, а мачът е поверен на Красен Георгиев.
Всички наряди за 16-ия кръг в Първа лига:
21 ноември 2025 г., петък, 17:45 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Вихрен Веселинов Манев
22 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС:Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Камен Михайлов Алексиев
22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД – ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Георги Генов Нарлев
22 ноември 2025 г., събота, 17:00 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД – ПФК Ботев АД
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Александър Костадинов Костадинов
23 ноември 2025 г., неделя, 12:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Кольо Димитров Данев
23 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК Септември Сф – ПФК Лудогорец 1945
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Валентин Желев Добрев
23 ноември 2025 г., неделя, 17:00 ч.
ПФК Монтана 1921 – ПФК Левски
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
24 ноември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца – ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Йордан Костадинов Иванов.