Борисов: Партньорството между България и ОАЕ се разширява в ключови сфери

Отношенията между България и Обединените арабски емирства продължават да се развиват активно и стабилно, водени от взаимно доверие и желание за дългосрочно сътрудничество. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Facebook.

По думите му през последните години се наблюдава засилена активност в ключови сектори – бизнес и търговия, инвестиционни проекти, инфраструктура, енергетика и туризъм, който представлява значителен потенциал и за двете страни.

Борисов подчерта, че има отлични предпоставки за привличане на нови инвестиции, разширяване на пазарите и създаване на устойчиви икономически връзки, които биха допринесли за модернизацията и растежа на двете икономики.

По време на срещата му с посланика на ОАЕ в България Абдулрахман Ахмед Султан Исса Алджабер, както и с Халифа Ал Шамси и Халед Хеджази, са обсъдени конкретни бизнес инициативи, технологични партньорства и инфраструктурни проекти, които могат да бъдат реализирани у нас.

Според Борисов партньорството с ОАЕ открива „още по-широки хоризонти“, включително в образованието, науката, иновациите, подкрепата за стартиращи компании, културата, спорта и зелените технологии.

Той подчерта значението на обмена между млади хора, университети и бизнеса, който може да изгради нови мостове между обществата и да засили икономическите и политическите отношения.