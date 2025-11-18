НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов: Партньорството между България и ОАЕ се разширява в ключови сфери

          0
          20
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Отношенията между България и Обединените арабски емирства продължават да се развиват активно и стабилно, водени от взаимно доверие и желание за дългосрочно сътрудничество. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Facebook.

          - Реклама -

          По думите му през последните години се наблюдава засилена активност в ключови сектори – бизнес и търговия, инвестиционни проекти, инфраструктура, енергетика и туризъм, който представлява значителен потенциал и за двете страни.

          Борисов подчерта, че има отлични предпоставки за привличане на нови инвестиции, разширяване на пазарите и създаване на устойчиви икономически връзки, които биха допринесли за модернизацията и растежа на двете икономики.

          По време на срещата му с посланика на ОАЕ в България Абдулрахман Ахмед Султан Исса Алджабер, както и с Халифа Ал Шамси и Халед Хеджази, са обсъдени конкретни бизнес инициативи, технологични партньорства и инфраструктурни проекти, които могат да бъдат реализирани у нас.

          Според Борисов партньорството с ОАЕ открива „още по-широки хоризонти“, включително в образованието, науката, иновациите, подкрепата за стартиращи компании, културата, спорта и зелените технологии.

          Той подчерта значението на обмена между млади хора, университети и бизнеса, който може да изгради нови мостове между обществата и да засили икономическите и политическите отношения.

          Отношенията между България и Обединените арабски емирства продължават да се развиват активно и стабилно, водени от взаимно доверие и желание за дългосрочно сътрудничество. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Facebook.

          - Реклама -

          По думите му през последните години се наблюдава засилена активност в ключови сектори – бизнес и търговия, инвестиционни проекти, инфраструктура, енергетика и туризъм, който представлява значителен потенциал и за двете страни.

          Борисов подчерта, че има отлични предпоставки за привличане на нови инвестиции, разширяване на пазарите и създаване на устойчиви икономически връзки, които биха допринесли за модернизацията и растежа на двете икономики.

          По време на срещата му с посланика на ОАЕ в България Абдулрахман Ахмед Султан Исса Алджабер, както и с Халифа Ал Шамси и Халед Хеджази, са обсъдени конкретни бизнес инициативи, технологични партньорства и инфраструктурни проекти, които могат да бъдат реализирани у нас.

          Според Борисов партньорството с ОАЕ открива „още по-широки хоризонти“, включително в образованието, науката, иновациите, подкрепата за стартиращи компании, културата, спорта и зелените технологии.

          Той подчерта значението на обмена между млади хора, университети и бизнеса, който може да изгради нови мостове между обществата и да засили икономическите и политическите отношения.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Омбудсманът поиска оттегляне на реформата за паркирането в София

          Георги Петров -
          Омбудсманът Велислава Делчева настоя Столичната община да оттегли решението си за разширяване на „синя“ и „зелена“ зона и за увеличаване на цените за паркиране....
          Общество

          Гуцанов за надбавките: Има логика, но не може да се случи от днес за утре

          Никола Павлов -
          Социалният министър Борислав Гуцанов коментира днес напрежението около възможните коледни добавки за пенсионерите, след като темата предизвика поредица от политически реакции и искания към...
          Правосъдие

          Лена Бориславова се яви пред съда по делото „Корал“

          Никола Павлов -
          Софийският районен съд (СРС) заседава днес по делото, известно като „Корал“, срещу депутата от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова. Производството ще се разглежда по административен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions