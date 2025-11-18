Четири комисии разглеждат бюджет 2026

Четири парламентарни комисии разглеждат днес на първо четене проектобюджета за 2026 г. — по бюджет и финанси, здравеопазване, транспорт и социална политика, сочи дневният ред на Народното събрание.
Обсъждания по комисии
➡ Комисия по бюджет и финанси
Ще разгледа:
- проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО);
- проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);
- проекта на държавен бюджет за 2026 г.
➡ Комисия по здравеопазване
Ще обсъди бюджета на НЗОК и държавния бюджет.
➡ Социална комисия
Гласува бюджета на ДОО и държавния бюджет.
➡ Комисия по транспорт и съобщения
Разглежда законопроекта за държавния бюджет на първо четене.
Миналия петък комисията по отбрана вече одобри първоначално проектобюджета за 2026 г. Министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че разходите за военното ведомство ще бъдат 2,708 млрд. евро.
Основни параметри на бюджета за 2026 г.
Правителството внесе проектобюджета на 13 ноември, а с него — и бюджетите на НЗОК и ДОО.
С приемането на еврото от 1 януари 2026 г. всички разчети са направени в евро при курс 1,95583 лв. за 1 евро.
Фискална рамка:
- Дефицит 3% от БВП.
Данъчни и социални промени от 2026 г.
- Хазарт – увеличение на облагането от 20% на 25%.
- Осигуровки – повишаване на вноската за фонд „Пенсии“:
- +2 пр. пункта от 1 януари 2026 г.;
- +1 пр. пункт от 1 януари 2028 г.
- Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се – 620,20 евро.
- Максимален осигурителен доход – 2 352 евро.
- Минимална работна заплата – 620 евро (1213 лв.).
- Осъвременяване на пенсиите от 1 юли – 7,6% по швейцарското правило.
Бюджет на НЗОК за 2026 г.
- Приходи и трансфери: 5 571 998 400 евро
- Здравноосигурителни приходи: 5 196 424 800 евро
- от здравни вноски: 3 177 034 800 евро
- трансфери: 2 019 390 000 евро
- Общи разходи: 5 571 998 400 евро
- Ръст спрямо 2025 г.: +727 652 900 евро (+15%)