НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Четири комисии разглеждат бюджет 2026

          0
          10
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Четири парламентарни комисии разглеждат днес на първо четене проектобюджета за 2026 г. — по бюджет и финанси, здравеопазване, транспорт и социална политика, сочи дневният ред на Народното събрание.

          - Реклама -

          Обсъждания по комисии

          ➡ Комисия по бюджет и финанси
          Ще разгледа:

          • проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО);
          • проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);
          • проекта на държавен бюджет за 2026 г.

          ➡ Комисия по здравеопазване
          Ще обсъди бюджета на НЗОК и държавния бюджет.

          Рекорден бюджет за НЗОК през 2026 г.: Предвидени са над 5,57 милиарда евро за здраве Рекорден бюджет за НЗОК през 2026 г.: Предвидени са над 5,57 милиарда евро за здраве

          ➡ Социална комисия
          Гласува бюджета на ДОО и държавния бюджет.

          ➡ Комисия по транспорт и съобщения
          Разглежда законопроекта за държавния бюджет на първо четене.

          Миналия петък комисията по отбрана вече одобри първоначално проектобюджета за 2026 г. Министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че разходите за военното ведомство ще бъдат 2,708 млрд. евро.

          Основни параметри на бюджета за 2026 г.

          Правителството внесе проектобюджета на 13 ноември, а с него — и бюджетите на НЗОК и ДОО.
          С приемането на еврото от 1 януари 2026 г. всички разчети са направени в евро при курс 1,95583 лв. за 1 евро.

          Фискална рамка:

          • Дефицит 3% от БВП.

          Данъчни и социални промени от 2026 г.

          • Хазарт – увеличение на облагането от 20% на 25%.
          • Осигуровки – повишаване на вноската за фонд „Пенсии“:
            • +2 пр. пункта от 1 януари 2026 г.;
            • +1 пр. пункт от 1 януари 2028 г.
          • Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се620,20 евро.
          • Максимален осигурителен доход2 352 евро.
          • Минимална работна заплата620 евро (1213 лв.).
          • Осъвременяване на пенсиите от 1 юли7,6% по швейцарското правило.
          Желязков коментира коледните надбавки за пенсионерите, но не спомена суми и срокове Желязков коментира коледните надбавки за пенсионерите, но не спомена суми и срокове

          Бюджет на НЗОК за 2026 г.

          • Приходи и трансфери: 5 571 998 400 евро
          • Здравноосигурителни приходи: 5 196 424 800 евро
            • от здравни вноски: 3 177 034 800 евро
            • трансфери: 2 019 390 000 евро
          • Общи разходи: 5 571 998 400 евро
          • Ръст спрямо 2025 г.: +727 652 900 евро (+15%)

          Четири парламентарни комисии разглеждат днес на първо четене проектобюджета за 2026 г. — по бюджет и финанси, здравеопазване, транспорт и социална политика, сочи дневният ред на Народното събрание.

          - Реклама -

          Обсъждания по комисии

          ➡ Комисия по бюджет и финанси
          Ще разгледа:

          • проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО);
          • проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);
          • проекта на държавен бюджет за 2026 г.

          ➡ Комисия по здравеопазване
          Ще обсъди бюджета на НЗОК и държавния бюджет.

          Рекорден бюджет за НЗОК през 2026 г.: Предвидени са над 5,57 милиарда евро за здраве Рекорден бюджет за НЗОК през 2026 г.: Предвидени са над 5,57 милиарда евро за здраве

          ➡ Социална комисия
          Гласува бюджета на ДОО и държавния бюджет.

          ➡ Комисия по транспорт и съобщения
          Разглежда законопроекта за държавния бюджет на първо четене.

          Миналия петък комисията по отбрана вече одобри първоначално проектобюджета за 2026 г. Министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че разходите за военното ведомство ще бъдат 2,708 млрд. евро.

          Основни параметри на бюджета за 2026 г.

          Правителството внесе проектобюджета на 13 ноември, а с него — и бюджетите на НЗОК и ДОО.
          С приемането на еврото от 1 януари 2026 г. всички разчети са направени в евро при курс 1,95583 лв. за 1 евро.

          Фискална рамка:

          • Дефицит 3% от БВП.

          Данъчни и социални промени от 2026 г.

          • Хазарт – увеличение на облагането от 20% на 25%.
          • Осигуровки – повишаване на вноската за фонд „Пенсии“:
            • +2 пр. пункта от 1 януари 2026 г.;
            • +1 пр. пункт от 1 януари 2028 г.
          • Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се620,20 евро.
          • Максимален осигурителен доход2 352 евро.
          • Минимална работна заплата620 евро (1213 лв.).
          • Осъвременяване на пенсиите от 1 юли7,6% по швейцарското правило.
          Желязков коментира коледните надбавки за пенсионерите, но не спомена суми и срокове Желязков коментира коледните надбавки за пенсионерите, но не спомена суми и срокове

          Бюджет на НЗОК за 2026 г.

          • Приходи и трансфери: 5 571 998 400 евро
          • Здравноосигурителни приходи: 5 196 424 800 евро
            • от здравни вноски: 3 177 034 800 евро
            • трансфери: 2 019 390 000 евро
          • Общи разходи: 5 571 998 400 евро
          • Ръст спрямо 2025 г.: +727 652 900 евро (+15%)

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          По същество: Лена Бориславова се явява пред съда по делото „Корал“

          Никола Павлов -
          Делото срещу Лена Бориславова за документна измама по случая със сдружение „Да запазим Корал“ продължава днес, 18 ноември, с разглеждане по същество. Процесът започна отначало...
          Икономика

          Нов закон въвежда единен е-билет за автобус, влак и самолет в България

          Владимир Висоцки -
          Министерството на транспорта и съобщенията представи за обществено обсъждане проект на нов Закон за обществения транспорт, който цели да реформира изцяло сектора. С документа...
          Икономика

          Анализ на цените на горивата: България сред най-евтините на Балканите

          Владимир Висоцки -
          Сравнителен анализ на цените на горивата в България и съседните балкански държави показва, че страната ни предлага едни от най-ниските цени в региона. Проучване...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions