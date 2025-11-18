НА ЖИВО
          Денков: Защо се лъже, че бюджетът не може да бъде променен?

          Съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков заяви пред журналисти, че настоящият проект на държавен бюджет може да бъде променен и има реални възможности за намаляване на разходите по няколко бюджетни пера.

          Денков коментира темата преди разглеждането на бюджета в парламентарните комисии и в отговор на настояването на работодателските организации за корекции. Той присъства на Националната конференция „Привлекателни професии за устойчиво бъдеще“.

          По думите му заложените приходи в проектобюджета отново са нереалистични, а предвиденият държавен дълг е прекомерно голям.

          „Ние ще настояваме – доколкото зависи от нас на политическо ниво – да има промяна“, подчерта съпредседателят на ПП–ДБ.

          Денков определи твърдението, че бюджетът не може да бъде коригиран, като „обикновена лъжа“.

          „Защо се лъже – това е въпрос към тези, които внасят бюджета“, коментира той.

          Според него, ако управляващите проявят разум, корекции в бюджета трябва да бъдат направени. Ако обаче водещи са „групови интереси и касички“, промени няма да има, посочва Денков

