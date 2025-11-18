Денков: Защо се лъже, че бюджетът не може да бъде променен?

Съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков заяви пред журналисти, че настоящият проект на държавен бюджет може да бъде променен и има реални възможности за намаляване на разходите по няколко бюджетни пера.
Денков коментира темата преди разглеждането на бюджета в парламентарните комисии и в отговор на настояването на работодателските организации за корекции. Той присъства на Националната конференция „Привлекателни професии за устойчиво бъдеще“.
По думите му заложените приходи в проектобюджета отново са нереалистични, а предвиденият държавен дълг е прекомерно голям.
Денков определи твърдението, че бюджетът не може да бъде коригиран, като „обикновена лъжа“.
Според него, ако управляващите проявят разум, корекции в бюджета трябва да бъдат направени. Ако обаче водещи са „групови интереси и касички“, промени няма да има, посочва Денков
