НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Facebook, X, PayPal и ChatGPT се сринаха, хиляди са засегнати

          0
          79
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Хиляди потребители по света останаха без достъп до големи онлайн услуги, сред които Facebook, X (Twitter), PayPal и ChatGPT, вследствие на мащабен технически проблем в инфраструктурата на Cloudflare.

          - Реклама -

          Какво се случи?

          Според данните на Downdetector масовите затруднения са започнали около 11:20 ч., а само 20 минути по-късно засегнатите потребители са били над 11 000. По-късно броят им е спаднал до около 3400, което подсказва частично възстановяване на услугите.

          Каква е причината?

          Много от засегнатите платформи използват Cloudflare както за:

          • DNS услуги (директория за домейни),
          • защита срещу кибератаки,
          • ускоряване на уеб съдържанието.

          Сривове в Cloudflare често водят до глобални проблеми, тъй като компанията обслужва огромна част от интернет трафика. Този път потребителите масово получават грешка код 500, която означава проблем в сървърната инфраструктура.

          Проблем за хиляди: Google и YouTube се сринаха (ВИДЕО) Проблем за хиляди: Google и YouTube се сринаха (ВИДЕО)

          Официални реакции

          • Cloudflare съобщи на своята статус страница, че инженерите работят по отстраняване на „проблем, който потенциално засяга множество клиенти“. „Ще предоставим повече информация веднага щом е налична.“
          • OpenAI потвърди, че ChatGPT е недостъпен за част от потребителите и работят по проблема.
          • Meta заяви, че не отчита вътрешни проблеми с Facebook, което потвърждава, че източникът е извън тяхната инфраструктура.

          Текущо състояние

          Някои услуги вече се възстановяват, но към момента проблемът не е напълно решен и Cloudflare продължава работа по стабилизацията.

          Хиляди потребители по света останаха без достъп до големи онлайн услуги, сред които Facebook, X (Twitter), PayPal и ChatGPT, вследствие на мащабен технически проблем в инфраструктурата на Cloudflare.

          - Реклама -

          Какво се случи?

          Според данните на Downdetector масовите затруднения са започнали около 11:20 ч., а само 20 минути по-късно засегнатите потребители са били над 11 000. По-късно броят им е спаднал до около 3400, което подсказва частично възстановяване на услугите.

          Каква е причината?

          Много от засегнатите платформи използват Cloudflare както за:

          • DNS услуги (директория за домейни),
          • защита срещу кибератаки,
          • ускоряване на уеб съдържанието.

          Сривове в Cloudflare често водят до глобални проблеми, тъй като компанията обслужва огромна част от интернет трафика. Този път потребителите масово получават грешка код 500, която означава проблем в сървърната инфраструктура.

          Проблем за хиляди: Google и YouTube се сринаха (ВИДЕО) Проблем за хиляди: Google и YouTube се сринаха (ВИДЕО)

          Официални реакции

          • Cloudflare съобщи на своята статус страница, че инженерите работят по отстраняване на „проблем, който потенциално засяга множество клиенти“. „Ще предоставим повече информация веднага щом е налична.“
          • OpenAI потвърди, че ChatGPT е недостъпен за част от потребителите и работят по проблема.
          • Meta заяви, че не отчита вътрешни проблеми с Facebook, което потвърждава, че източникът е извън тяхната инфраструктура.

          Текущо състояние

          Някои услуги вече се възстановяват, но към момента проблемът не е напълно решен и Cloudflare продължава работа по стабилизацията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Най-големият кредитополучател от Китай са САЩ

          Иван Христов -
          Анализатори са проучили дейността на китайските финансови институции през последните 25 години. Оказва се, че САЩ са най-честият кредитополучател от Китай, пише The ​​Washington...
          Политика

          Германия настоя Сърбия да се придържа към ЕС и да спре „смесените сигнали“

          Георги Петров -
          Германският външен министър Йохан Вадефул призова Сърбия ясно да определи посоката си – дали ще се придържа към европейските позиции или ще продължи да...
          Общество

          Гуцанов за надбавките: Има логика, но не може да се случи от днес за утре

          Никола Павлов -
          Социалният министър Борислав Гуцанов коментира днес напрежението около възможните коледни добавки за пенсионерите, след като темата предизвика поредица от политически реакции и искания към...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions