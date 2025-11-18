Facebook, X, PayPal и ChatGPT се сринаха, хиляди са засегнати

Хиляди потребители по света останаха без достъп до големи онлайн услуги, сред които Facebook, X (Twitter), PayPal и ChatGPT, вследствие на мащабен технически проблем в инфраструктурата на Cloudflare.
Какво се случи?
Според данните на Downdetector масовите затруднения са започнали около 11:20 ч., а само 20 минути по-късно засегнатите потребители са били над 11 000. По-късно броят им е спаднал до около 3400, което подсказва частично възстановяване на услугите.
Каква е причината?
Много от засегнатите платформи използват Cloudflare както за:
DNS услуги (директория за домейни),
защита срещу кибератаки,
ускоряване на уеб съдържанието.
Сривове в Cloudflare често водят до глобални проблеми, тъй като компанията обслужва огромна част от интернет трафика. Този път потребителите масово получават грешка код 500, която означава проблем в сървърната инфраструктура.
Официални реакции
Cloudflare съобщи на своята статус страница, че инженерите работят по отстраняване на „проблем, който потенциално засяга множество клиенти“. „Ще предоставим повече информация веднага щом е налична.“
OpenAI потвърди, че ChatGPT е недостъпен за част от потребителите и работят по проблема.
Meta заяви, че не отчита вътрешни проблеми с Facebook, което потвърждава, че източникът е извън тяхната инфраструктура.
Текущо състояние
Някои услуги вече се възстановяват, но към момента проблемът не е напълно решен и Cloudflare продължава работа по стабилизацията.
