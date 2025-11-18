Facebook, X, PayPal и ChatGPT се сринаха, хиляди са засегнати

Хиляди потребители по света останаха без достъп до големи онлайн услуги, сред които Facebook, X (Twitter), PayPal и ChatGPT, вследствие на мащабен технически проблем в инфраструктурата на Cloudflare.

- Реклама -

Какво се случи?

Според данните на Downdetector масовите затруднения са започнали около 11:20 ч., а само 20 минути по-късно засегнатите потребители са били над 11 000. По-късно броят им е спаднал до около 3400, което подсказва частично възстановяване на услугите.

Каква е причината?

Много от засегнатите платформи използват Cloudflare както за:

DNS услуги (директория за домейни),

(директория за домейни), защита срещу кибератаки ,

, ускоряване на уеб съдържанието.

Сривове в Cloudflare често водят до глобални проблеми, тъй като компанията обслужва огромна част от интернет трафика. Този път потребителите масово получават грешка код 500, която означава проблем в сървърната инфраструктура.

Официални реакции

Cloudflare съобщи на своята статус страница, че инженерите работят по отстраняване на „проблем, който потенциално засяга множество клиенти“. „Ще предоставим повече информация веднага щом е налична.“

съобщи на своята статус страница, че инженерите работят по отстраняване на „проблем, който потенциално засяга множество клиенти“. „Ще предоставим повече информация веднага щом е налична.“ OpenAI потвърди, че ChatGPT е недостъпен за част от потребителите и работят по проблема.

потвърди, че е недостъпен за част от потребителите и работят по проблема. Meta заяви, че не отчита вътрешни проблеми с Facebook, което потвърждава, че източникът е извън тяхната инфраструктура.

Текущо състояние

Някои услуги вече се възстановяват, но към момента проблемът не е напълно решен и Cloudflare продължава работа по стабилизацията.