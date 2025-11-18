НА ЖИВО
          Правосъдие

          Финал на процеса: Съдът решава за Лена Бориславова по дело за документна измама

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Софийският районен съд днес проведе заседание по делото срещу народния представител Лена Бориславова, която е обвинена в използване на неистински частни документи. Очаква се по-късно днес съдът да продължи заседанието и да се произнесе с присъда.

          Обвинението срещу Бориславова касае периода 13-14 май 2021 г., когато тя, при условията на продължавано престъпление, съзнателно е използвала документи, създаващи впечатление, че подписите върху тях са положени от членове на сдружението „Да запазим Корал“, но всъщност не са.

          Пред съда Лена Бориславова отрече да е извършила деянието, като подчерта, че не е имало никаква причина за подобно действие.

          Тя обясни, че: Сдружението „Да запазим Корал“ е с идеална цел и работи за опазване на плаж Корал от застрояване. Членството не е свързано с властови или финансови ресурси, а се прекратява с едностранно изявление според устава, без да е необходимо гласуване или събиране на подписи.

          Тя е научила за сигнала, подаден от Атанас Русев и Асен Йорданов през 2023 г., от медиите в навечерието на изборите за 50-ото НС. Изрази недоумение защо сигналът за документен казус е бил адресиран до ДАНС, тъй като не вижда връзка със заплаха за националната сигурност. Заяви, че не си спомня детайли по напускането ѝ, тъй като това се е случило преди четири години.

          Прокуратурата поддържа обвинението и призова съда да наложи справедливо наказание, отчитайки чистото съдебно минало на Бориславова. Защитниците на Бориславова – адвокатите Даниела Доковска и Ина Лулчева – поискаха тя да бъде оправдана.

          Важно уточнение: Делото се разглежда по административен ред, което означава, че не се търси наказателна, а единствено административна отговорност.

          Война

          Украински военни: Русия напипва слабите места в отбраната на Северск

          Иван Христов -
          Украински военни съобщават, че руската армия търси подходи към Северск (Северско направление), прониквайки във фланговете и напипвайки слабите места в отбраната на Въоръжените сили...
          Правосъдие

          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Лена Бориславова по делото „Корал"

          Никола Павлов -
          Софийският районен съд оправда народния представител Лена Бориславова по делото, в което бе обвинена, че се е ползвала от неистински частни документи. Същност на обвинението Обвинението...
          Политика

          За 1 глас: Здравната комисия прие бюджета на НЗОК

          Никола Павлов -
          Парламентарната комисия по здравеопазването прие на първо четене проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Решението бе взето с 11...

