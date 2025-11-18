Финансовата комисия прие на първо четене бюджет 2026

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие проекта за държавен бюджет за 2026 г., но решението предизвика незабавно несъгласие от страна на работодателските организации, като в същото време финансовият и социалният министър защитиха заложените параметри.
Работодателите категорично против увеличението на осигуровките
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), чрез своя председател Румен Радев, изрази категорично неодобрение и противопоставяне на предвиденото увеличение на размера на осигурителните вноски с 2%, считано от 1-ви януари 2026 г., определяйки го като неприемлив постулат.
Радев подчерта липсата на яснота относно ефекта от увеличението при запазване на останалите параметри на системата. Той постави въпроса за забавянето във финализирането и публичното обсъждане на пътната карта за преразглеждане на пенсионно-осигурителния модел.
Финансовият министър защитава дефицита и посочва причините за ръста на разходите
Финансовият министър Теменужка Петкова защити бюджетната рамка, като се позова на прогнозите на Европейската комисия (ЕК), които се припокриват с тези на Министерството на финансите относно икономическия растеж.
Тя подчерта, че бюджетният дефицит за 2025 година е под 3%. Прогнозата на ЕК за 2026 г. е дефицитът да бъде 2,7% от БВП, а за 2027 г. – 4,3% от БВП.
Министър Петкова акцентира и върху автоматичното увеличаване на разходите, което е резултат от въведения през 2023 г. механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) – 50% от средната брутна работна заплата.
Социалният министър отстоява майчинските обезщетения и обещава решение за коледните добавки
Социалният министър Борислав Гуцанов също защити параметрите в бюджета и потвърди усилията за осигуряване на коледни надбавки за пенсионерите.
Той изрази увереност в намирането на решение, като посочи, че великденски надбавки са били осигурени и “в най-тежката ситуация”.
Министър Гуцанов подчерта, че няма да отстъпи от заложеното увеличение на обезщетението за втората година майчинство, както и от предложението, което дава право на майката да получава 75% от обезщетението (вместо досегашните 50%), ако се върне на работа.