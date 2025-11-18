Финансовата комисия прие на първо четене бюджет 2026

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие проекта за държавен бюджет за 2026 г., но решението предизвика незабавно несъгласие от страна на работодателските организации, като в същото време финансовият и социалният министър защитиха заложените параметри.

- Реклама -

Работодателите категорично против увеличението на осигуровките

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), чрез своя председател Румен Радев, изрази категорично неодобрение и противопоставяне на предвиденото увеличение на размера на осигурителните вноски с 2%, считано от 1-ви януари 2026 г., определяйки го като неприемлив постулат.

Радев подчерта липсата на яснота относно ефекта от увеличението при запазване на останалите параметри на системата. Той постави въпроса за забавянето във финализирането и публичното обсъждане на пътната карта за преразглеждане на пенсионно-осигурителния модел.

“Безкрайно неясно ни е докога и кога в крайна сметка ще се изчерпи ефектът от увеличаването на осигурителната вноска при липса на каквито и да било промени в останалите параметри. … Преди да се пристъпва към аргументирани анализи, заключения, продължения за промени, за нас такава корекция, каквато е увеличението с 2% на размера на осигурителните вноски за пенсии, просто на този етап са неприемливи,” заяви Радев.

Финансовият министър защитава дефицита и посочва причините за ръста на разходите

Финансовият министър Теменужка Петкова защити бюджетната рамка, като се позова на прогнозите на Европейската комисия (ЕК), които се припокриват с тези на Министерството на финансите относно икономическия растеж.

Тя подчерта, че бюджетният дефицит за 2025 година е под 3%. Прогнозата на ЕК за 2026 г. е дефицитът да бъде 2,7% от БВП, а за 2027 г. – 4,3% от БВП.

“Причината затова е свързана със завишените разходи за отбрана. Възможният бюджет е това,” обясни Петкова.

Министър Петкова акцентира и върху автоматичното увеличаване на разходите, което е резултат от въведения през 2023 г. механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) – 50% от средната брутна работна заплата.

“Това води до редица плащания. На това се дължат разходите. Те растат с 4 млрд. на година. Вижда се как растат разходите за персонал от 2023 година,” уточни тя.

Социалният министър отстоява майчинските обезщетения и обещава решение за коледните добавки

Социалният министър Борислав Гуцанов също защити параметрите в бюджета и потвърди усилията за осигуряване на коледни надбавки за пенсионерите.

“Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки. Пуснал съм писмо до НОИ, с което искам всички възможни разчети, за да можем да преценим вече с министър-председателя, с министъра на финансите, с останалите колеги в управлението, в правителството какво може да се направи така, че да има нужните коледни средства,” заяви Гуцанов.

Той изрази увереност в намирането на решение, като посочи, че великденски надбавки са били осигурени и “в най-тежката ситуация”.

Министър Гуцанов подчерта, че няма да отстъпи от заложеното увеличение на обезщетението за втората година майчинство, както и от предложението, което дава право на майката да получава 75% от обезщетението (вместо досегашните 50%), ако се върне на работа.