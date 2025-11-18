НА ЖИВО
      вторник, 18.11.25
          ФСБ: Предотвратен е опит за покушение на Украйна срещу Сергей Шойгу

          Сергей Шойгу
          Сергей Шойгу
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия  обяви ареста на трима души, заподозрени в планиране на опит за покушение срещу бившия министър на отбраната Сергей Шойгу. Москва не е посочила официално целта, но съобщения в руските медии сочат, че Шойгу е бил предвидената цел, пише BILD.

          Според ФСБ опитът за покушение е бил планиран на Троекурово гробище в Москва, където Шойгу е възнамерявал да посети семейни гробове. Руската разузнавателна агенция твърди, че зад заговора стоят украински структури и че координацията е била осъществена от чужбина.

          В изявлението на ФСБ се твърди, че инструкциите са били предавани на извършителите чрез камера, скрита във ваза за цветя. Службата посочва, че организаторите са възнамерявали да използват тази камера, за да наблюдават събитията и да коригират действията си в реално време.

          Няма независимо потвърждение на твърденията на ФСБ. Украйна все още не е коментирала докладите на руската служба.

