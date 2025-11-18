НА ЖИВО
          НачалоСвятИнциденти

          Газа пред хуманитарен срив: над 250 000 семейства останаха без подслон

          Снимка: БГНЕС
          Хуманитарните агенции алармират за критична ситуация в Газа, след като зимните бури и наводнения оставиха четвърт милион семейства без подслон. Организациите настояват Израел да допусне повече палатки и спешни доставки.

          „Ще загубим животи тази зима“, предупреждава Ян Егерланд от Норвежкия съвет за бежанците.

          Повечето жители живеят в импровизирани палатки, които се наводниха при поройните дъждове.
          Мнозина разказват, че нямат храна, дрехите и одеялата са мокри, а нов подслон е недостъпен.

          ООН съобщава, че над 80% от сградите в Газа са разрушени, а хуманитарните агенции изчисляват, че 1,5 млн. души спешно се нуждаят от средства за подслон. Въпреки това в района са влезли едва 19 000 палатки, докато огромни количества помощ остават блокирани на границата.

          На места палатки вече се продават на черния пазар.

          „Нямаме алтернатива. Молим за помощ“, казват разселените жители.

