Газа пред хуманитарен срив: над 250 000 семейства останаха без подслон

Хуманитарните агенции алармират за критична ситуация в Газа, след като зимните бури и наводнения оставиха четвърт милион семейства без подслон. Организациите настояват Израел да допусне повече палатки и спешни доставки.
Повечето жители живеят в импровизирани палатки, които се наводниха при поройните дъждове. Мнозина разказват, че нямат храна, дрехите и одеялата са мокри, а нов подслон е недостъпен.
ООН съобщава, че над 80% от сградите в Газа са разрушени, а хуманитарните агенции изчисляват, че 1,5 млн. души спешно се нуждаят от средства за подслон. Въпреки това в района са влезли едва 19 000 палатки, докато огромни количества помощ остават блокирани на границата.
На места палатки вече се продават на черния пазар.
Хуманитарните агенции алармират за критична ситуация в Газа, след като зимните бури и наводнения оставиха четвърт милион семейства без подслон. Организациите настояват Израел да допусне повече палатки и спешни доставки.
Повечето жители живеят в импровизирани палатки, които се наводниха при поройните дъждове. Мнозина разказват, че нямат храна, дрехите и одеялата са мокри, а нов подслон е недостъпен.
ООН съобщава, че над 80% от сградите в Газа са разрушени, а хуманитарните агенции изчисляват, че 1,5 млн. души спешно се нуждаят от средства за подслон. Въпреки това в района са влезли едва 19 000 палатки, докато огромни количества помощ остават блокирани на границата.
На места палатки вече се продават на черния пазар.