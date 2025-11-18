Газа пред хуманитарен срив: над 250 000 семейства останаха без подслон

Хуманитарните агенции алармират за критична ситуация в Газа, след като зимните бури и наводнения оставиха четвърт милион семейства без подслон. Организациите настояват Израел да допусне повече палатки и спешни доставки.

„Ще загубим животи тази зима“, предупреждава Ян Егерланд от Норвежкия съвет за бежанците.

Повечето жители живеят в импровизирани палатки, които се наводниха при поройните дъждове.

Мнозина разказват, че нямат храна, дрехите и одеялата са мокри, а нов подслон е недостъпен.

ООН съобщава, че над 80% от сградите в Газа са разрушени, а хуманитарните агенции изчисляват, че 1,5 млн. души спешно се нуждаят от средства за подслон. Въпреки това в района са влезли едва 19 000 палатки, докато огромни количества помощ остават блокирани на границата.

На места палатки вече се продават на черния пазар.