Германия настоя Сърбия да се придържа към ЕС и да спре „смесените сигнали“

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Сърбия ясно да определи посоката си – дали ще се придържа към европейските позиции или ще продължи да изпраща „смесени сигнали“, несъвместими с ценностите на ЕС.

По време на визитата си в Белград, Вадефул подчерта, че страната трябва да реши дали ще се съобразява с външната политика и политиката на сигурност на ЕС, или ще задълбочава колебливия си курс.

Сърбия е една от малкото държави, които не наложиха санкции на Русия след инвазията в Украйна през 2022 г. Балансирането между Москва и Брюксел става все по-трудно на фона на засиления международен натиск върху Кремъл.

Сръбският външен министър Марко Джурич заяви, че Белград остава твърдо ангажиран с присъединяването към ЕС, но страната „все още се нуждае от различни реформи“ и трябва да защити свои национални интереси в региона.

Визитата се случва в момент, в който Сърбия е изправена пред остра енергийна криза – единствената ѝ рафинерия може да остане без суров петрол заради американските санкции срещу руските ѝ собственици. Джурич увери, че правителството работи по решение, за да избегне недостиг на гориво.

Вадефул разкритикува и сигналите за полицейско насилие срещу продължаващите антиправителствени протести, подчертавайки, че властите са отговорни за гарантирането на правото на мирен протест.

Джурич отрече обвиненията в потискане на демонстрации, но призна, че политическата година е била „много трудна“. Според него безредиците от лятото са нанесли „много лоша картина“ на сръбската политика.