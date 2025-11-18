НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Германия настоя Сърбия да се придържа към ЕС и да спре „смесените сигнали“

          0
          5
          Снимка: makfax.com.mk
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Германският външен министър Йохан Вадефул призова Сърбия ясно да определи посоката си – дали ще се придържа към европейските позиции или ще продължи да изпраща „смесени сигнали“, несъвместими с ценностите на ЕС.

          - Реклама -

          По време на визитата си в Белград, Вадефул подчерта, че страната трябва да реши дали ще се съобразява с външната политика и политиката на сигурност на ЕС, или ще задълбочава колебливия си курс.

          Сърбия е една от малкото държави, които не наложиха санкции на Русия след инвазията в Украйна през 2022 г. Балансирането между Москва и Брюксел става все по-трудно на фона на засиления международен натиск върху Кремъл.

          Сръбският външен министър Марко Джурич заяви, че Белград остава твърдо ангажиран с присъединяването към ЕС, но страната „все още се нуждае от различни реформи“ и трябва да защити свои национални интереси в региона.

          Визитата се случва в момент, в който Сърбия е изправена пред остра енергийна криза – единствената ѝ рафинерия може да остане без суров петрол заради американските санкции срещу руските ѝ собственици. Джурич увери, че правителството работи по решение, за да избегне недостиг на гориво.

          Вадефул разкритикува и сигналите за полицейско насилие срещу продължаващите антиправителствени протести, подчертавайки, че властите са отговорни за гарантирането на правото на мирен протест.

          Джурич отрече обвиненията в потискане на демонстрации, но призна, че политическата година е била „много трудна“. Според него безредиците от лятото са нанесли „много лоша картина“ на сръбската политика.

          Германският външен министър Йохан Вадефул призова Сърбия ясно да определи посоката си – дали ще се придържа към европейските позиции или ще продължи да изпраща „смесени сигнали“, несъвместими с ценностите на ЕС.

          - Реклама -

          По време на визитата си в Белград, Вадефул подчерта, че страната трябва да реши дали ще се съобразява с външната политика и политиката на сигурност на ЕС, или ще задълбочава колебливия си курс.

          Сърбия е една от малкото държави, които не наложиха санкции на Русия след инвазията в Украйна през 2022 г. Балансирането между Москва и Брюксел става все по-трудно на фона на засиления международен натиск върху Кремъл.

          Сръбският външен министър Марко Джурич заяви, че Белград остава твърдо ангажиран с присъединяването към ЕС, но страната „все още се нуждае от различни реформи“ и трябва да защити свои национални интереси в региона.

          Визитата се случва в момент, в който Сърбия е изправена пред остра енергийна криза – единствената ѝ рафинерия може да остане без суров петрол заради американските санкции срещу руските ѝ собственици. Джурич увери, че правителството работи по решение, за да избегне недостиг на гориво.

          Вадефул разкритикува и сигналите за полицейско насилие срещу продължаващите антиправителствени протести, подчертавайки, че властите са отговорни за гарантирането на правото на мирен протест.

          Джурич отрече обвиненията в потискане на демонстрации, но призна, че политическата година е била „много трудна“. Според него безредиците от лятото са нанесли „много лоша картина“ на сръбската политика.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Най-големият кредитополучател от Китай са САЩ

          Иван Христов -
          Анализатори са проучили дейността на китайските финансови институции през последните 25 години. Оказва се, че САЩ са най-честият кредитополучател от Китай, пише The ​​Washington...
          Общество

          Facebook, X, PayPal и ChatGPT се сринаха, хиляди са засегнати

          Никола Павлов -
          Хиляди потребители по света останаха без достъп до големи онлайн услуги, сред които Facebook, X (Twitter), PayPal и ChatGPT, вследствие на мащабен технически проблем...
          Общество

          Гуцанов за надбавките: Има логика, но не може да се случи от днес за утре

          Никола Павлов -
          Социалният министър Борислав Гуцанов коментира днес напрежението около възможните коледни добавки за пенсионерите, след като темата предизвика поредица от политически реакции и искания към...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions