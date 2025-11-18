Глобален срив на услугата Cloudfare наруши работата на милиони сайтове, X и ChatGPT

Американският оператор Cloudflare съобщи за сериозен технически проблем, който е нарушил работата на основни услуги днес. Милиони уебсайтове, използващи инфраструктурата на компанията, са били засегнати: според портала Alle Störungen, оплакванията са дошли предимно от потребители на ChatGPT, X и Spotify.

„Cloudflare е наясно с проблема, засягащ няколко клиенти, и разследваме“, заявиха от компанията.

Няколко минути по-късно бе съобщено за частично възстановяване на услугите, но и от компанията предупредиха за евентуално увеличение на грешките. По-късно операторът обяви, че проблемът е открит и отстранен. Cloudflare не разкри причината за прекъсването.

Cloudflare захранва приблизително 20% от всички уебсайтове по света, осигурявайки инфраструктура, сигурност и системи за балансиране на натоварването.