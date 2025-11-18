Гуцанов за надбавките: Има логика, но не може да се случи от днес за утре

Социалният министър Борислав Гуцанов коментира днес напрежението около възможните коледни добавки за пенсионерите, след като темата предизвика поредица от политически реакции и искания към Министерството на финансите.
Гуцанов заяви пред журналисти, че няма социален министър, който да не желае да има коледни и великденски надбавки, но подчерта, че подобно решение изисква сериозна подготовка и законодателни промени.
Гуцанов съобщи, че вече е поискал от НОИ всички необходими финансови разчети, за да може правителството да прецени реалните възможности.
Министърът беше оптимистичен, че решение ще бъде намерено:
Той припомни, че през пролетта вече бяха изплатени великденски добавки, което е знак, че механизмът може да бъде приложен и сега, ако бюджетът го позволява.
