Гуцанов за надбавките: Има логика, но не може да се случи от днес за утре

Социалният министър Борислав Гуцанов коментира днес напрежението около възможните коледни добавки за пенсионерите, след като темата предизвика поредица от политически реакции и искания към Министерството на финансите.

- Реклама -

Гуцанов заяви пред журналисти, че няма социален министър, който да не желае да има коледни и великденски надбавки, но подчерта, че подобно решение изисква сериозна подготовка и законодателни промени.

„Получих писмо от Деница Сачева и ще бъде разгледано внимателно. Има логика в искането коледните и великденските надбавки да бъдат определени законово, но това изисква работа – не може да се случи от днес за утре.“

Гуцанов съобщи, че вече е поискал от НОИ всички необходими финансови разчети, за да може правителството да прецени реалните възможности.

„Пуснал съм писмо до НОИ с искане за всички разчети. Заедно с премиера, финансовия министър и останалите колеги ще преценим какво може да бъде направено, така че да има нужните коледни средства.“

Министърът беше оптимистичен, че решение ще бъде намерено:

„Смятам, че този въпрос ще бъде решен. Ще намерим решение.“

Той припомни, че през пролетта вече бяха изплатени великденски добавки, което е знак, че механизмът може да бъде приложен и сега, ако бюджетът го позволява.