      вторник, 18.11.25
          - Реклама -
          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Лена Бориславова по делото „Корал"

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийският районен съд оправда народния представител Лена Бориславова по делото, в което бе обвинена, че се е ползвала от неистински частни документи.

          Същност на обвинението

          Обвинението срещу Бориславова касаеше периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г. в София. Според прокуратурата, при условията на продължавано престъпление с две деяния, тя съзнателно се е ползвала от документи, на които е бил придаден вид, че подписите са положени от членове на сдружение, но в действителност не са били положени от тях.

          Важно уточнение е, че делото срещу Бориславова се гледа само по административен ред, което означава, че не се търси наказателна отговорност, а само административна.

          Защитата: Няма причина за такова действие

          Пред съда Бориславова даде обяснения относно сдружението „Да запазим Корал“, което е с идеална цел и работи за опазването на плаж Корал от застрояване.

          Тя подчерта, че:

          • Участието в сдружението не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс, а членовете допринасят главно с енергия и личен труд.
          • Според устава, членството се прекратява с едностранно изявление и не е необходимо да бъде гласувано.

          Бориславова категорично заяви, че не е извършила деянието, в което е обвинена, и не е съществувала никаква причина подобно действие да бъде извършено от когото и да било.

          1 коментар

          1. Утре ще променя в Търговския регистър обстоятелствата, подлежащи на регистрация и касаещи управлението на някое по-сочно дружество, Лукойл, да речем и после ще използвам същите мотиви на съда, за да се измъкна

