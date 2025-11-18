Явор Куюмджиев: Ако рафинерията ни в Бургас спре, ще стане много лошо

Това каза енергийният експерт Явор Куюмджиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Куюмджиев обясни, че в региона остават да работят само три рафинерии -0 нашата, румънската и гръцката. Той припомни, че от 1-и януари влиза в сила забрана за закупуване на руска суровина за преработка на петрол, което неизбежно щяло да доведе до повишаване на цените.
Енергийният експерт посочи, че Европа сама си пречи, защото забранява вноса на руски петрол. Той посочи, че горива има, но когато те идват от по-далече, то цената ще скочи още.
Това каза енергийният експерт Явор Куюмджиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Куюмджиев обясни, че в региона остават да работят само три рафинерии -0 нашата, румънската и гръцката. Той припомни, че от 1-и януари влиза в сила забрана за закупуване на руска суровина за преработка на петрол, което неизбежно щяло да доведе до повишаване на цените.
Енергийният експерт посочи, че Европа сама си пречи, защото забранява вноса на руски петрол. Той посочи, че горива има, но когато те идват от по-далече, то цената ще скочи още.
Европа сама си пречи!Каква констатация,но не е по възможностите на малоумни и комплексирани политици,зависими страхливци и полунаведени,леко разкрачени създания управляващи европата!