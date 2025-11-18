Явор Куюмджиев: Ако рафинерията ни в Бургас спре, ще стане много лошо

„Големият проблем е непредвиденото спиране на рафинерии. Това води до поскъпването на горивата в нашия регион.“

Това каза енергийният експерт Явор Куюмджиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Куюмджиев обясни, че в региона остават да работят само три рафинерии -0 нашата, румънската и гръцката. Той припомни, че от 1-и януари влиза в сила забрана за закупуване на руска суровина за преработка на петрол, което неизбежно щяло да доведе до повишаване на цените.

„Шеврон“ една от най-големите компании, които се занимават с преработка на нефт и газ. Те са много подобни на „Лукойл“. Нас ни интересува бизнеса на „Лукойл“ в Европа, а ние не знаем къде точно и какво искат от „Шеврон“ да придобият.

Енергийният експерт посочи, че Европа сама си пречи, защото забранява вноса на руски петрол. Той посочи, че горива има, но когато те идват от по-далече, то цената ще скочи още.