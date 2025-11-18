НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Явор Куюмджиев: Ако рафинерията ни в Бургас спре, ще стане много лошо

          1
          44
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Големият проблем е непредвиденото спиране на рафинерии. Това води до поскъпването на горивата в нашия регион.“

          Това каза енергийният експерт Явор Куюмджиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Куюмджиев обясни, че в региона остават да работят само три рафинерии -0 нашата, румънската и гръцката. Той припомни, че от 1-и януари влиза в сила забрана за закупуване на руска суровина за преработка на петрол, което неизбежно щяло да доведе до повишаване на цените.

          „Шеврон“ една от най-големите компании, които се занимават с преработка на нефт и газ. Те са много подобни на „Лукойл“. Нас ни интересува бизнеса на „Лукойл“ в Европа, а ние не знаем къде точно и какво искат от „Шеврон“ да придобият.

          Енергийният експерт посочи, че Европа сама си пречи, защото забранява вноса на руски петрол. Той посочи, че горива има, но когато те идват от по-далече, то цената ще скочи още.

          „Големият проблем е непредвиденото спиране на рафинерии. Това води до поскъпването на горивата в нашия регион.“

          Това каза енергийният експерт Явор Куюмджиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Куюмджиев обясни, че в региона остават да работят само три рафинерии -0 нашата, румънската и гръцката. Той припомни, че от 1-и януари влиза в сила забрана за закупуване на руска суровина за преработка на петрол, което неизбежно щяло да доведе до повишаване на цените.

          „Шеврон“ една от най-големите компании, които се занимават с преработка на нефт и газ. Те са много подобни на „Лукойл“. Нас ни интересува бизнеса на „Лукойл“ в Европа, а ние не знаем къде точно и какво искат от „Шеврон“ да придобият.

          Енергийният експерт посочи, че Европа сама си пречи, защото забранява вноса на руски петрол. Той посочи, че горива има, но когато те идват от по-далече, то цената ще скочи още.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Симеон Караколев: 450 000 са избитите животни в Гърция и шарката не спира

          Златина Петкова -
          "450 000 са избитите животни в Гърция и болестта не спира. Гърците вървят пред нас. Съобщенията за чума не спират, но тя не е...
          Крими

          „Национален рекорд“: Полицията във Варна хвана шофьор на баничарка с 5 промила алкохол

          Никола Павлов -
          Полицията във Варна задържа 45-годишен мъж с 4,85 промила алкохол в кръвта – едно от най-високите отчети през последните месеци. Това съобщиха от пресцентъра...
          Война

          Командващият СБС „Маджар“ показа поредицата удари по две руски ТЕЦ в Донецка област (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Командирът на Силите за безпилотни системи (СБС) на Украйна Роберт „Маджар“ Бровди публикува кадри на украински дронове, които през нощта поразяват топлоелектрически централи (ТЕЦ)...

          1 коментар

          1. Европа сама си пречи!Каква констатация,но не е по възможностите на малоумни и комплексирани политици,зависими страхливци и полунаведени,леко разкрачени създания управляващи европата!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions