Килиан Мбапе иска да получи космическите 263 милиона евро компенсация от ПСЖ

Капитанът на Франция Килиан Мбапе е завел дело срещу Пари Сен Жермен за обезщетение от 263 млн. евро. Припомняме, че преди това клубът поиска 240 млн. евро от френския нападател, като компенсация за проваления трансфер за 300 млн. евро в саудитския Ал Хилал през юли 2023 г., съобщава france24.

Мбапе не взе участие в предсезонното турне на ПСЖ през 2023 г. в Азия и пропусна първия мач от сезона, но по-късно беше върнат в отбора след проведени разговори с клуба.

След седем години в ПСЖ той се присъедини към Реал Мадрид със свободен трансфер през миналото лято, където според информацията получава годишна заплата от 30 млн. евро.

Той вкара 256 гола в 308 мача за ПСЖ, но клубът спечели Шампионската лига за първи път през миналия сезон след напускането на нападателя.