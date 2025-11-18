НА ЖИВО
      вторник, 18.11.25
          Командващият СБС „Маджар" показа поредицата удари по две руски ТЕЦ в Донецка област (ВИДЕО)

          Старобешевска ТЕЦ
          Старобешевска ТЕЦ
          Командирът на Силите за безпилотни системи (СБС) на Украйна Роберт „Маджар“ Бровди публикува кадри на украински дронове, които през нощта поразяват топлоелектрически централи (ТЕЦ) „Зуевская“ и „Старобешевская“ в превзетата от Русия част на Донецка област. Това е бойна работа на оператори от 14-ти отделен полк за безпилотни летателни системи, предава „Зеркало недели“.

          „Птиците на СБС едновременно палят и гасят пламъците. Всичко е както сме се договорили“, написа командирът.

          Според него, затъмнението „в блатата“ ще причини известен физически и психологически дискомфорт: светлината и топлината ще изчезнат, което ще го направи тъмно и студено.

          Военнослужещият обясни, че ТЕЦ „Зуевская“ в Зугрес (Донецка област) е с капацитет 1200 MW, генерира приблизително 5 милиарда kWh електроенергия и покрива приблизително една трета от нуждите на Донецка област в окупираните от Русия територии. Старобешевската ТЕЦ в Нови Свет (Донецка област) е с капацитет 2300 MW. Според него, дори на половин капацитет, той генерира много електричество.

          „Птиците от 1-ви отделен център за безпилотни системи (трансформираният 14-ти полк на СБС) непрекъснато кълват и ще продължат да го правят“, отбеляза Маджар.

