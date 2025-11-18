Командващият СБС „Маджар“ показа поредицата удари по две руски ТЕЦ в Донецка област (ВИДЕО)

Командирът на Силите за безпилотни системи (СБС) на Украйна Роберт „Маджар“ Бровди публикува кадри на украински дронове, които през нощта поразяват топлоелектрически централи (ТЕЦ) „Зуевская“ и „Старобешевская“ в превзетата от Русия част на Донецка област. Това е бойна работа на оператори от 14-ти отделен полк за безпилотни летателни системи, предава „Зеркало недели“.

„Птиците на СБС едновременно палят и гасят пламъците. Всичко е както сме се договорили“, написа командирът.

Според него, затъмнението „в блатата“ ще причини известен физически и психологически дискомфорт: светлината и топлината ще изчезнат, което ще го направи тъмно и студено.

Военнослужещият обясни, че ТЕЦ „Зуевская“ в Зугрес (Донецка област) е с капацитет 1200 MW, генерира приблизително 5 милиарда kWh електроенергия и покрива приблизително една трета от нуждите на Донецка област в окупираните от Русия територии. Старобешевската ТЕЦ в Нови Свет (Донецка област) е с капацитет 2300 MW. Според него, дори на половин капацитет, той генерира много електричество.

„Птиците от 1-ви отделен център за безпилотни системи (трансформираният 14-ти полк на СБС) непрекъснато кълват и ще продължат да го правят“, отбеляза Маджар.