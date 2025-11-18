НА ЖИВО
          Контузиите на звезди в НБА следват една след друга

          Виктор Уембаняма, Янис Адетокунбо и Джа Морант няма да бъдат на разположение на своите отбори за неопределен период от време

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма е диагностициран с разтежение на левия прасец и е аут за неопределено време. Това съобщиха от пресслужбата на тексасци.

          Според Шамс Чарания и Майкъл Райт, Уемби се очаква да пропусне следващите 2-3 седмици. Френският център мина ядрено-магнитен резонанс в неделя, когато пропусна победата над Сакраменто Кингс.

          Иначе, мачът, в който той пострада, беше срещу Голдън Стейт Уориърс, когато приключи с 26 точки, 12 борби, 4 асистенции и 3 чадъра при поражението със 108:109.

          Гардът на Мемфис Гризлис Джа Морант пък е с разтежение на десния прасец, което вади от игра за поне още две седмици. Той не е играл от петък, когато тимът от Тенеси се изправи срещу Кливланд Кавалиърс. Травмата му е от двубоя с Ню Йорк Никс на 11 ноември.

          Тази нощ пък центърът на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо напусна преждевременно паркета при поражението от Кливланд. Гъркът има разтежение в областта на слабините. Все още не е ясно колко ще отсъства звездата на Бъкс, който е на 57 точки от това да се превърне в 42-ия баскетболист в историята с поне 21 000 пункта в кариерата.

