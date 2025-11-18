Костадинов към Радев: Най-доброто, което можете да направите, е да внесете отново искането за референдум още утре (ВИДЕО)

„Имаме 45 дни да спасим България“, така реагира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, след като Конституционният съд реши, че през май тогавашният председател на НС Наталия Киселова е трябвало да внесе предложението на президента Румен Радев за референдум за отлагане на членството в еврозоната.

Според Костадинов, който призна, че е изненадан от бързото решение на висшите магистрати, „най-доброто, което президентът може да направи, е да внесе отново, още утре, искането си за свикването на такъв референдум и той да бъде внесен вече от сегашния председател“.

Лидерът на „Възраждане“ остана скептичен, че депутатите ще приемат решение за референдум, но допусна, че партията отново ще сезира Конституционния съд.