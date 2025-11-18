НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Леброн Джеймс се завърна при ЛА Лейкърс

          Звездата поднови тренировки с "езерняците", след контузията, която го преследваше

          0
          15
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЛеБрон Джеймс поднови тренировки с Ел Ей Лейкърс и скоро може да направи дебюта си през новия сезон в НБА.

          - Реклама -

          Краля не е играл от началото на кампанията заради ишиас. Той ще се включи в забележителния си 23-и сезон в Лигата.

          Джеймс може да се завърне в игра тази вечер в домакинството на Лейкърс срещу Юта Джаз. Калифорнийци нямат друг двубой чак до неделя.

          „Просто се опитвам да се върна към себе си. Трябва да видя как тялото ми ще реагира в следващите 24 плюс часа“, каза 40-годишният баскетболист, който е Реализатор номер 1 в историята на НБА. 

          ЛеБрон Джеймс поднови тренировки с Ел Ей Лейкърс и скоро може да направи дебюта си през новия сезон в НБА.

          - Реклама -

          Краля не е играл от началото на кампанията заради ишиас. Той ще се включи в забележителния си 23-и сезон в Лигата.

          Джеймс може да се завърне в игра тази вечер в домакинството на Лейкърс срещу Юта Джаз. Калифорнийци нямат друг двубой чак до неделя.

          „Просто се опитвам да се върна към себе си. Трябва да видя как тялото ми ще реагира в следващите 24 плюс часа“, каза 40-годишният баскетболист, който е Реализатор номер 1 в историята на НБА. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Трансферна цел на английските грандове с приемлива цена от януари

          Николай Минчев -
          Офанзивният футболист на Борнемут Антоан Семеньо има откупна клауза от 65 млн. паунда, която става активна през януари, предаде Sky Sports News. Сумата е съставена...
          Тенис

          Рекорд за Ноле – Джокович с 16 сезона в топ 4 на класацията на ATP

          Николай Минчев -
          Новак Джокович ще завърши 2025 година с пореден рекорд в кариерата си. След края на настоящия сезон стана ясно, че сърбинът се нарежда на...
          Баскетбол

          Контузиите на звезди в НБА следват една след друга

          Николай Минчев -
          Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма е диагностициран с разтежение на левия прасец и е аут за неопределено време. Това съобщиха от пресслужбата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions