Леброн Джеймс се завърна при ЛА Лейкърс

ЛеБрон Джеймс поднови тренировки с Ел Ей Лейкърс и скоро може да направи дебюта си през новия сезон в НБА.

Краля не е играл от началото на кампанията заради ишиас. Той ще се включи в забележителния си 23-и сезон в Лигата.

Джеймс може да се завърне в игра тази вечер в домакинството на Лейкърс срещу Юта Джаз. Калифорнийци нямат друг двубой чак до неделя.

„Просто се опитвам да се върна към себе си. Трябва да видя как тялото ми ще реагира в следващите 24 плюс часа“, каза 40-годишният баскетболист, който е Реализатор номер 1 в историята на НБА.