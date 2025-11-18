Лена Бориславова се яви пред съда по делото „Корал“

Софийският районен съд (СРС) заседава днес по делото, известно като „Корал“, срещу депутата от „Продължаваме промяната“ Лена Бориславова. Производството ще се разглежда по административен ред, което означава, че при доказана вина санкцията може да бъде само глоба, без налагане на наказателна отговорност.

Съдът реши, че по делото срещу Лена Бориславова няма да се търси наказателна отговорност.

Депутатът пристигна в съдебната зала заедно със своите адвокати — Даниела Доковска и Ина Лулчева.

В какво е обвинена Бориславова?

Прокуратурата обвинява Лена Бориславова в документна измама, твърдейки, че:

през май 2021 г. тя съзнателно е използвала неистински частни документи пред Агенцията по вписванията;

документите са били използвани, за да се докаже, че Кирил Петков е отписан от сдружение „Да запазим Корал";

подписите в документите не били положени от членовете на сдружението, на които е бил придаден вид, че ги подписват.

Сигналът срещу Бориславова е подаден през април 2024 г. от председателя на сдружението Атанас Русев. Обвинителният акт беше внесен през юни същата година.

През януари 2025 г. Лена Бориславова доброволно се отказа от депутатския си имунитет, за да може делото да продължи.

Какво следва?

Тъй като делото ще се гледа по реда на административните нарушения:

липсват имуществени вреди , посочени от съда;

, посочени от съда; чистото съдебно минало на Бориславова изключва реална възможност за лишаване от свобода;

на Бориславова изключва реална възможност за лишаване от свобода; потенциалната санкция е глоба, ако вината бъде доказана.

Процесът продължава по същество в СРС.