      вторник, 18.11.25
          Лудогорец преподписа с две от звездите си

          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Двама ключови футболисти на Лудогорец удължиха своите договори с клуба. Това обявиха официално от пресслужбата на шампионите.

          Става въпрос за нападателя Квадво Дуа и вратаря Серджио Падт. Новият контракт на швейцареца е до лятото на 2028 г., а на нидерландския страж – до лятото на 2027 г.

          Квадво Дуа пропусна мачовете от началото на сезона заради контузия, която получи по време на лятната подготовка. Швейцарецът вече тренира наравно със съотборниците си и скоро ще бъде на разположение на треньорския щаб.

          Серджио Падт в момента се възстановява от травма, получена в домакинския мач срещу Арда, но се очаква съвсем скоро също да бъде готов за игра. 

