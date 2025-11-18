Лудогорец преподписа с две от звездите си

Двама ключови футболисти на Лудогорец удължиха своите договори с клуба. Това обявиха официално от пресслужбата на шампионите.

- Реклама -

Става въпрос за нападателя Квадво Дуа и вратаря Серджио Падт. Новият контракт на швейцареца е до лятото на 2028 г., а на нидерландския страж – до лятото на 2027 г.

Квадво Дуа пропусна мачовете от началото на сезона заради контузия, която получи по време на лятната подготовка. Швейцарецът вече тренира наравно със съотборниците си и скоро ще бъде на разположение на треньорския щаб.

Серджио Падт в момента се възстановява от травма, получена в домакинския мач срещу Арда, но се очаква съвсем скоро също да бъде готов за игра.