Максим Генчев с открито писмо до Делян Пеевски: търси финансиране за новия си филм

Режисьорът Максим Генчев отправи открито писмо до политика Делян Пеевски, в което го моли за финансова подкрепа за предстоящия си филм, посветен на Караджата. В посланието Генчев припомня, че преди 10 години е нарекъл Пеевски „новия Левски“, тъй като единствената телевизия, излъчила филма му „Дякон Левски“, е била именно свързана с него.

Режисьорът отбелязва, че през годините е бил критикуван за това сравнение, но днес е принуден да търси подкрепа от Пеевски, защото – по думите му – „турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите“.

Ето част от текста, публикуван от Генчев във Facebook: