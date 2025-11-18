НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Максим Генчев с открито писмо до Делян Пеевски: търси финансиране за новия си филм

          0
          2
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Режисьорът Максим Генчев отправи открито писмо до политика Делян Пеевски, в което го моли за финансова подкрепа за предстоящия си филм, посветен на Караджата. В посланието Генчев припомня, че преди 10 години е нарекъл Пеевски „новия Левски“, тъй като единствената телевизия, излъчила филма му „Дякон Левски“, е била именно свързана с него.

          - Реклама -

          Режисьорът отбелязва, че през годините е бил критикуван за това сравнение, но днес е принуден да търси подкрепа от Пеевски, защото – по думите му – „турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите“.

          Ето част от текста, публикуван от Генчев във Facebook:

          „Преди 10 г. те нарекох ‘новия Левски’ от лоялност… В продължение на 10 г. всякакви сайтове ме плюха заради сравнението. Днес съм принуден да те помоля за бюджет за ‘Караджата’, тъй като турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите… Аз нямам властова подкрепа нито през соца, нито през прехода, а само врагове на делото ми!“

          Режисьорът Максим Генчев отправи открито писмо до политика Делян Пеевски, в което го моли за финансова подкрепа за предстоящия си филм, посветен на Караджата. В посланието Генчев припомня, че преди 10 години е нарекъл Пеевски „новия Левски“, тъй като единствената телевизия, излъчила филма му „Дякон Левски“, е била именно свързана с него.

          - Реклама -

          Режисьорът отбелязва, че през годините е бил критикуван за това сравнение, но днес е принуден да търси подкрепа от Пеевски, защото – по думите му – „турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите“.

          Ето част от текста, публикуван от Генчев във Facebook:

          „Преди 10 г. те нарекох ‘новия Левски’ от лоялност… В продължение на 10 г. всякакви сайтове ме плюха заради сравнението. Днес съм принуден да те помоля за бюджет за ‘Караджата’, тъй като турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите… Аз нямам властова подкрепа нито през соца, нито през прехода, а само врагове на делото ми!“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          СГС се произнесе за втори път: Весела Лечева е председател на БОК

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд (СГС) се произнесе в полза на Весела Лечева и по второто дело, заведено срещу избора ѝ за председател на Българския олимпийски...
          Общество

          ВНИМАНИЕ: Оранжев код за опасно време утре

          Никола Павлов -
          Националният институт по метеорология и хидрология издаде оранжев и жълт код за опасни количества валежи в няколко области на страната за сряда. Очакват се...
          Политика

          Спецов и ръководството на държавата гарантират стабилността на „Лукойл Нефтохим Бургас“

          Георги Петров -
          Особеният управител на българските дружества от Групата „ЛУКОЙЛ“ Румен Спецов проведе работна среща с колектива на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. В разговора участваха министърът...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions