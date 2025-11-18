НА ЖИВО
          Мартин Димитров към управляващите: Искате все да вземате пари, може и да няма 2027 г.

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Мартин Димитров отправи остра критика към управляващите по време на заседание на бюджетната комисия.

          По думите му в проекта за държавен бюджет липсва нито една значима реформа, а акцентът отново пада върху допълнително вземане на средства от икономиката, без структурни промени.

          „Искате все да вземате пари. БСП това са го правили вече. Трябва да се направи пакет от реформи, като например поетапно държавните служители да си плащат осигуровките“, заяви Димитров.

          Той подчерта, че трябва да се разработи модел и за поетапно освобождаване в държавната администрация, както и премахване на неефективни разходи.

          Според него при подхода, който се предлага, „може и да няма 2027 г.“, ако не бъдат предприети ключови промени.

          Критики към максималния осигурителен доход

          Димитров заяви, че управляващите отново посегнат към „светлата страна на икономиката“, като предлагат ново увеличение на максималния осигурителен доход.

          „Предлагаме увеличението да е наполовина“, подчерта депутатът.

          Реформи в ТЕЛК системата

          Той напомни и за внесените от ПП–ДБ законопроекти за ограничаване на разходите в ТЕЛК, включително механизъм за автоматични повторни проверки с цел намаляване на злоупотребите.

          Призив за преразглеждане на бюджета

          „Не е късно за тотална ревизия. Разберете, че при 46% преразпределение нищо добро не ни чака. Хванете последния влак“, заяви Димитров.

          Той настоя управляващите да покажат разум и да предложат реален пакет от реформи, вместо единствено да увеличават приходите чрез натиск върху бизнеса и гражданите.

          От последните минути: Конституционният съд с решение за референдума на Радев

          Георги Петров -
          Конституционният съд постанови, че председателят на Народното събрание няма право еднолично да преценява дали са изпълнени законовите условия за произвеждане на национален референдум. Това...
          Война

          Украинци са взривили железопътната линия в Полша, според Туск са действали по нареждане на Русия

          Иван Христов -
          Граждани на Украйна са взривили железопътната линия в Полша. Това заяви полският премиер Доналд Туск във вторник. Според него украинците са действали по указания от...
          Политика

          Омбудсманът поиска оттегляне на реформата за паркирането в София

          Георги Петров -
          Омбудсманът Велислава Делчева настоя Столичната община да оттегли решението си за разширяване на „синя“ и „зелена“ зона и за увеличаване на цените за паркиране....

