Мартин Димитров към управляващите: Искате все да вземате пари, може и да няма 2027 г.

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Мартин Димитров отправи остра критика към управляващите по време на заседание на бюджетната комисия.

По думите му в проекта за държавен бюджет липсва нито една значима реформа, а акцентът отново пада върху допълнително вземане на средства от икономиката, без структурни промени.

„Искате все да вземате пари. БСП това са го правили вече. Трябва да се направи пакет от реформи, като например поетапно държавните служители да си плащат осигуровките“, заяви Димитров.

Той подчерта, че трябва да се разработи модел и за поетапно освобождаване в държавната администрация, както и премахване на неефективни разходи.

Според него при подхода, който се предлага, „може и да няма 2027 г.“, ако не бъдат предприети ключови промени.

Критики към максималния осигурителен доход

Димитров заяви, че управляващите отново посегнат към „светлата страна на икономиката“, като предлагат ново увеличение на максималния осигурителен доход.

„Предлагаме увеличението да е наполовина“, подчерта депутатът.

Реформи в ТЕЛК системата

Той напомни и за внесените от ПП–ДБ законопроекти за ограничаване на разходите в ТЕЛК, включително механизъм за автоматични повторни проверки с цел намаляване на злоупотребите.

Призив за преразглеждане на бюджета

„Не е късно за тотална ревизия. Разберете, че при 46% преразпределение нищо добро не ни чака. Хванете последния влак“, заяви Димитров.

Той настоя управляващите да покажат разум и да предложат реален пакет от реформи, вместо единствено да увеличават приходите чрез натиск върху бизнеса и гражданите.