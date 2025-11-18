Мондиал 2026 – Резултати от световните квалификации в зона „Европа“

В понеделник вечер се изиграха шест срещи от последния квалификационен кръг на три групи в зона „Европа“. Германия си осигури директна квота за Световното първенство догодина, разгромявайки Словакия с 6:0. Със същия резултат Чехия разби Гибралтар, а Нидерландия реализира „само“ четири попадения на Литва.
Всички резултати:
Група А:
Германия – Словакия 6:0
Северна Ирландия – Люксембург 1:0
Група G:
Малта – Полша 2:3
Нидерландия – Литва 4:0
Група L:
Чехия – Гибралтар 6:0
Черна гора – Хърватия 2:3
