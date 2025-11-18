НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Мондиал 2026 – Резултати от световните квалификации в зона „Европа“

          В сряда ще се изиграят последните 10 срещи, като в една от тях ще стане ясно дали България ще успее да вземе поне една точка от Грузия

          0
          11
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В понеделник вечер се изиграха шест срещи от последния квалификационен кръг на три групи в зона „Европа“. Германия си осигури директна квота за Световното първенство догодина, разгромявайки Словакия с 6:0. Със същия резултат Чехия разби Гибралтар, а Нидерландия реализира „само“ четири попадения на Литва.

          - Реклама -

          Всички резултати:

          Група А:

          Германия – Словакия 6:0

          Северна Ирландия – Люксембург 1:0

          Група G:

          Малта – Полша 2:3

          Нидерландия – Литва 4:0

          Група L:

          Чехия – Гибралтар 6:0

          Черна гора – Хърватия 2:3

          В понеделник вечер се изиграха шест срещи от последния квалификационен кръг на три групи в зона „Европа“. Германия си осигури директна квота за Световното първенство догодина, разгромявайки Словакия с 6:0. Със същия резултат Чехия разби Гибралтар, а Нидерландия реализира „само“ четири попадения на Литва.

          - Реклама -

          Всички резултати:

          Група А:

          Германия – Словакия 6:0

          Северна Ирландия – Люксембург 1:0

          Група G:

          Малта – Полша 2:3

          Нидерландия – Литва 4:0

          Група L:

          Чехия – Гибралтар 6:0

          Черна гора – Хърватия 2:3

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Килиан Мбапе иска да получи космическите 263 милиона евро компенсация от ПСЖ

          Николай Минчев -
          Капитанът на Франция Килиан Мбапе е завел дело срещу Пари Сен Жермен за обезщетение от 263 млн. евро. Припомняме, че преди това клубът поиска...
          Футбол

          Вили Саньол: Искаме да спечелим срещу България, за да зарадваме хората в Грузия

          Николай Минчев -
          „Утре е важен мач. Ще се опитаме да подобрим най-вече фаза защита, както и като колективна игра, това е официална среща и няма да...
          Футбол

          Чакането приключи: Барселона се завръща у дома

          Николай Минчев -
          Барселона ще изиграе домакинския си мач срещу Атлетик Билбао от 13-ия кръг на испанското първенство на „Камп Ноу“, съобщиха официално от клуба. Стадионът ще...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions