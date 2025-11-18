НА ЖИВО
      вторник, 18.11.25
          Мощна експлозия на газопровод в предградията на руския град Омск (ВИДЕО)

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на вторник, 18 ноември, мощна експлозия разтърси предградие на Омск. Голям пожар е възникнал на местен газопровод.

          Според информацията в руските медии, експлозията е станала в село Ростовка. Местните жители казват, че във въздуха се носи химическа миризма. Десетки пожарникари и няколко специализирани машини работят на мястото на инцидента.

          Моментът на мощната експлозия на газопровод в предградията на Омск е заснет на видео. Кадрите вече станаха „вирусни“.

          Първоначално се съобщаваше, че причината за експлозията е неизвестна. SHOT обаче съобщава, че инцидентът е станал на подземен участък от клон на главен газопровод.

          Регионалният губернатор Виталий Хоменко твърди, че експлозията в Ростовка е причинена от авария на подземен участък от главния газопровод по време на ремонт. Той добави, че по предварителна информация няма жертви.

          В същото време руското Министерство на отбраната не е съобщило за свалени украински безпилотни летателни апарати над Омска област.

