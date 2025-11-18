Началникът на Генералния щаб на Полша: В предвоенно състояние сме, Русия създава почва за агресия на полска територия

Русия е започнала да се готви за война в Европа. Това следва от факта, че създава почва, благоприятна за потенциална агресия на полска територия. Това заяви началникът на Генералния щаб на Полша генерал Веслав Кукула пред „Полското радио“.

Той коментира серия от кибератаки и саботажи, извършени от Русия в Полша.

Веслав Кукула посочи и изявлението на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, че настоящият момент в историята наподобява или 1939 г., когато започна Втората световна война, или 1981 г., пикът на Студената война.

„Честно казано, ние винаги сме в предвоенен период, а Студената война също беше предвоенен период. Става въпрос за управление на този период. Ние оказваме решителна съпротива, по същество изграждаме Студена война 2.0, което означава, че ще осигурим значителни инвестиции в отбранителни способности и ясно ще сигнализираме, че всяка атака срещу страни от НАТО или нашата територия ще бъде посрещната с решителен отговор и висок риск за потенциалния агресор, тоест Русия“, заяви той.

Според началника на полския Генерален щаб, развитието на ситуацията до голяма степен зависи от позицията на съюзниците от НАТО:

„Ще можем ли сдържим протиника, или, обратно, ще го тласнем към агресия?“

В същото време, според него, политиката за сдържане на Русия се основава на отбранителните възможности на Полша и други страни от НАТО, както и на отношението на гражданите на тези страни.