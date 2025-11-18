НА ЖИВО
      вторник, 18.11.25
          Начало България Крими

          „Национален рекорд": Полицията във Варна хвана шофьор на баничарка с 5 промила алкохол

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Полицията във Варна задържа 45-годишен мъж с 4,85 промила алкохол в кръвта – едно от най-високите отчети през последните месеци. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Варна.

          Инцидентът е станал преди минути в ж.к. „Владислав Варненчик“. Мъжът е управлявал фирмен товарен автомобил тип „баничарка“, когато е спрян за проверка. Техническото средство отчело почти фатално ниво на алкохол.

          По данни на полицията водачът е с тежка история на нарушения: три пъти е лишаван от свидетелство за управление, има 7 акта, 7 наказателни постановления и два фиша.

          Мъжът е задържан за 24 часа.

          По-рано днес полицията съобщи и за друг случай на шофиране в нетрезво състояние – водач, преследван близо 100 километра, е заловен с 2,29 промила след самокатастрофиране край с. Ягнилово.

