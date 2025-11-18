НА ЖИВО
          Най-големият кредитополучател от Китай са САЩ

          Китай и САЩ
          Китай и САЩ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Анализатори са проучили дейността на китайските финансови институции през последните 25 години. Оказва се, че САЩ са най-честият кредитополучател от Китай, пише The ​​Washington Post.

          През последния четвърт век Пекин е отпуснал на Вашингтон над 200 милиарда долара.

          Китайците инвестират в широк спектър от индустрии в САЩ, от газопроводи до летищни терминали. Анализаторите също така отбелязват, че китайските финансови институции са подкрепили общо 2500 проекта във всички щати на САЩ между 2000 и 2023 г.

          От 2000 г. насам китайците са отпуснали заеми и безвъзмездни средства по целия свят на обща стойност 2,2 трилиона долара. Аналогичните разходи на САЩ са наполовина по-малки. Експертите твърдят също, че китайските кредитори често прикриват произхода си, като предоставят средства чрез офшорни компании или чуждестранни фирми в страни, които не са особено взискателни по отношение на разкриването на информация.

