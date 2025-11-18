„Назрява сериозно напрежение“: Учителите са в протестна готовност

Учителите са в протестна готовност, след като Министерството на финансите не е одобрило три от четирите транша по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Това алармираха от Синдикат „Образование“ в открито писмо до финансовия министър Теменужка Петкова.

Според организацията забавянето засяга всички образователни институции и създава реален риск от дестабилизиране на системата, включително и от затруднения с нормалното приключване на първия учебен срок.

„В системата назрява сериозно напрежение. Става дума за една от най-ключовите национални програми, която пряко засяга бюджетите на всички училища и детски градини“, подчертават от синдиката.

Какво е блокирано?

Програмата покрива нерегулярни, но значителни разходи, свързани основно с изплащането на обезщетения при пенсиониране или прекратяване на трудови правоотношения. Затова финансирането е целево и се осигурява от държавата.

За 2025 г. бюджетът на програмата е 127 млн. лв. До момента е изплатен само първият транш – 18 961 901 лв.

Забавени са:

50 305 018 лв. – втори транш

48 062 808 лв. – трети транш

Сумите са предназначени за обезщетения на над 2 000 педагогически специалисти и над 800 непедагогически служители.

Последствията вече се усещат

Множество директори са покрили част от обезщетенията от собствените си бюджети, разчитайки на своевременно възстановяване от държавата — което обаче не се случва.

Това създава риск за:

затруднения с изплащането на текущите заплати до края на годината

забавени обезщетения в други институции, които вече са довели до съдебни дела

„Това поставя ръководствата на училищата в невъзможност да гарантират изплащането на възнагражденията. В някои институции обезщетенията не са изплатени от месеци“, посочват от синдиката.

Следващи стъпки

Синдикат „Образование“ насърчава служителите да търсят правата си по съдебен път.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров настоява за спешна среща с финансовия министър.