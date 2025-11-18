„Назрява сериозно напрежение“: Учителите са в протестна готовност

Учителите са в протестна готовност, след като Министерството на финансите не е одобрило три от четирите транша по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Това алармираха от Синдикат „Образование“ в открито писмо до финансовия министър Теменужка Петкова.
Според организацията забавянето засяга всички образователни институции и създава реален риск от дестабилизиране на системата, включително и от затруднения с нормалното приключване на първия учебен срок.
Какво е блокирано?
Програмата покрива нерегулярни, но значителни разходи, свързани основно с изплащането на обезщетения при пенсиониране или прекратяване на трудови правоотношения. Затова финансирането е целево и се осигурява от държавата.
За 2025 г. бюджетът на програмата е 127 млн. лв. До момента е изплатен само първият транш – 18 961 901 лв.
Забавени са:
50 305 018 лв. – втори транш
48 062 808 лв. – трети транш
Сумите са предназначени за обезщетения на над 2 000 педагогически специалисти и над 800 непедагогически служители.
Последствията вече се усещат
Множество директори са покрили част от обезщетенията от собствените си бюджети, разчитайки на своевременно възстановяване от държавата — което обаче не се случва.
Това създава риск за:
затруднения с изплащането на текущите заплати до края на годината
забавени обезщетения в други институции, които вече са довели до съдебни дела
Следващи стъпки
Синдикат „Образование“ насърчава служителите да търсят правата си по съдебен път. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров настоява за спешна среща с финансовия министър.
