Нов закон въвежда единен е-билет за автобус, влак и самолет в България

Министерството на транспорта и съобщенията представи за обществено обсъждане проект на нов Закон за обществения транспорт, който цели да реформира изцяло сектора. С документа се полагат основите на единна транспортна система по европейски модел, която ще осигурява удобни и бързи връзки между различните видове превоз. Това е първият по рода си нормативен акт, който създава цялостна правна рамка за планирането, управлението и цифровизацията на обществените превози в страната.

Основната цел на закона е да направи транспорта по-удобен и предвидим за гражданите. „С този закон за първи път въвеждаме национална транспортна схема, единен електронен билет, ясни правила за възлагане и финансиране на обществените превози, и стандарти за качество. Целта е проста – удобен, свързан, достъпен и предвидим транспорт за всички граждани“, коментира вицепремиерът Гроздан Караджов.

Ключов елемент в проекта е въвеждането на Национална транспортна схема. Тя ще интегрира разписанията на влакове, автобуси и други превозни средства, за да сведе до минимум времето за чакане при прекачване. Предвижда се схемата да се обновява периодично и да гарантира минимум три транспортни връзки дневно до всяко населено място. За улеснение на пътниците ще бъде създадена и Национална точка за достъп – единна онлайн платформа с актуална информация за маршрути и разписания. Всички превозвачи ще бъдат задължени да подават и актуализират данните си в системата безплатно.

Законът предвижда и изграждането на Интелигентна система за управление на обществения транспорт. Тя ще дава възможност на държавата и общините да следят движението в реално време, да контролират изпълнението на договорите и да изчисляват коректно компенсациите и субсидиите. Част от тази система е и дългоочакваното въвеждане на Национална система за единен превозен документ. Това означава, че пътниците ще могат с една трансакция да закупят електронен билет за цялостно пътуване, което комбинира например автобус, влак и самолет. Системата ще премахне нуждата от закупуване на множество отделни билети и ще улесни пътуванията „от врата до врата“.

За да се гарантира справедливо разпределение на приходите от единния билет, се създава и специална клирингова система. Тя автоматично ще обработва данните от продажбите и ще изчислява каква част от сумата се дължи на всеки превозвач – железопътен, автобусен, въздушен или воден. Проектозаконът урежда още сътрудничеството между общините за разширяване на транспортните схеми, въвеждането на превоз по заявка в малките населени места и прозрачни правила за достъп до автогари.

„Общественият транспорт е ключов за развитието на регионите, за достъпа до образование, здравеопазване и труд. С този закон поставяме основата на по-справедлива и устойчива транспортна система, която има за цел да осигури транспорт до всяко населено място“, подчерта Караджов.

Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации. Всички граждани, общини, браншови организации и заинтересовани страни могат да изпращат становища и предложения в срок до 17 декември 2025 г.