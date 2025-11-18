Въпреки че руската групировка войски „Восток“ запазва „отварачка за консерви“ в лицето на 11-та гвардейска армия на ВВС и ПВО при напредването си към Гуляйполе, ситуацията на място постепенно се влошава за руската армия, пише „Военная Хроника“.

През последните седмици Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) активно минират всички подходи към града – както в североизточна посока, така и по-специално стратегически важния кръстопът в югозападната част, близо до Зализнично. По същество украинската страна превръща този район в непрекъснато минно поле, надявайки се да забави настъплението на руските щурмови групи и да спечели време за прегрупиране или получаване на подкрепления.