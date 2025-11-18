НА ЖИВО
          Омбудсманът поиска оттегляне на реформата за паркирането в София

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Омбудсманът Велислава Делчева настоя Столичната община да оттегли решението си за разширяване на „синя“ и „зелена“ зона и за увеличаване на цените за паркиране. Причината са десетки жалби от граждани и сериозни пропуски в процедурата по приемане на промените.

          Делчева се обръща към областния управител на София-град Стефан Арсов, председателя на СОС Цветомир Петров и кмета Васил Терзиев, като подчертава липсата на широко обществено обсъждане по тема, която засяга пряко хиляди столичани.

          Според омбудсмана:

          • липсват достатъчно фактически и правни основания за разширяване на зоните и увеличаване на цените;
          • има дефицит на прозрачност, участие и обоснованост при изготвянето на наредбата;
          • не е проведено открито обществено обсъждане по райони, както е било практика в предишни години;
          • липсват подробни данни за приходите, разходите и икономическата необходимост от промяната.

          От 107 граждански становища едва 20% подкрепят проекта, посочва Делчева.
          Тя критикува и онлайн анкетата на общината, активна само 10 дни, която вече не е достъпна, но е използвана като аргумент за започване на реформата.

          Омбудсманът подчертава и липсата на анализ на социалните последици, особено за зони около болници, училища и детски градини, където строгите ограничения могат да затруднят достъпа на уязвими групи. Тя препоръчва по-гъвкави режими за паркиране около тези обекти.

