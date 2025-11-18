Омбудсманът поиска оттегляне на реформата за паркирането в София

Омбудсманът Велислава Делчева настоя Столичната община да оттегли решението си за разширяване на „синя“ и „зелена“ зона и за увеличаване на цените за паркиране. Причината са десетки жалби от граждани и сериозни пропуски в процедурата по приемане на промените.
- Реклама -
Делчева се обръща към областния управител на София-град Стефан Арсов, председателя на СОС Цветомир Петров и кмета Васил Терзиев, като подчертава липсата на широко обществено обсъждане по тема, която засяга пряко хиляди столичани.
Според омбудсмана:
- липсват достатъчно фактически и правни основания за разширяване на зоните и увеличаване на цените;
- има дефицит на прозрачност, участие и обоснованост при изготвянето на наредбата;
- не е проведено открито обществено обсъждане по райони, както е било практика в предишни години;
- липсват подробни данни за приходите, разходите и икономическата необходимост от промяната.
От 107 граждански становища едва 20% подкрепят проекта, посочва Делчева.
Тя критикува и онлайн анкетата на общината, активна само 10 дни, която вече не е достъпна, но е използвана като аргумент за започване на реформата.
Омбудсманът подчертава и липсата на анализ на социалните последици, особено за зони около болници, училища и детски градини, където строгите ограничения могат да затруднят достъпа на уязвими групи. Тя препоръчва по-гъвкави режими за паркиране около тези обекти.
Омбудсманът Велислава Делчева настоя Столичната община да оттегли решението си за разширяване на „синя“ и „зелена“ зона и за увеличаване на цените за паркиране. Причината са десетки жалби от граждани и сериозни пропуски в процедурата по приемане на промените.
- Реклама -
Делчева се обръща към областния управител на София-град Стефан Арсов, председателя на СОС Цветомир Петров и кмета Васил Терзиев, като подчертава липсата на широко обществено обсъждане по тема, която засяга пряко хиляди столичани.
Според омбудсмана:
- липсват достатъчно фактически и правни основания за разширяване на зоните и увеличаване на цените;
- има дефицит на прозрачност, участие и обоснованост при изготвянето на наредбата;
- не е проведено открито обществено обсъждане по райони, както е било практика в предишни години;
- липсват подробни данни за приходите, разходите и икономическата необходимост от промяната.
От 107 граждански становища едва 20% подкрепят проекта, посочва Делчева.
Тя критикува и онлайн анкетата на общината, активна само 10 дни, която вече не е достъпна, но е използвана като аргумент за започване на реформата.
Омбудсманът подчертава и липсата на анализ на социалните последици, особено за зони около болници, училища и детски градини, където строгите ограничения могат да затруднят достъпа на уязвими групи. Тя препоръчва по-гъвкави режими за паркиране около тези обекти.