Омбудсманът поиска оттегляне на реформата за паркирането в София

Омбудсманът Велислава Делчева настоя Столичната община да оттегли решението си за разширяване на „синя“ и „зелена“ зона и за увеличаване на цените за паркиране. Причината са десетки жалби от граждани и сериозни пропуски в процедурата по приемане на промените.

Делчева се обръща към областния управител на София-град Стефан Арсов, председателя на СОС Цветомир Петров и кмета Васил Терзиев, като подчертава липсата на широко обществено обсъждане по тема, която засяга пряко хиляди столичани.

Според омбудсмана:

липсват достатъчно фактически и правни основания за разширяване на зоните и увеличаване на цените;

за разширяване на зоните и увеличаване на цените; има дефицит на прозрачност , участие и обоснованост при изготвянето на наредбата;

, участие и обоснованост при изготвянето на наредбата; не е проведено открито обществено обсъждане по райони, както е било практика в предишни години;

липсват подробни данни за приходите, разходите и икономическата необходимост от промяната.

От 107 граждански становища едва 20% подкрепят проекта, посочва Делчева.

Тя критикува и онлайн анкетата на общината, активна само 10 дни, която вече не е достъпна, но е използвана като аргумент за започване на реформата.

Омбудсманът подчертава и липсата на анализ на социалните последици, особено за зони около болници, училища и детски градини, където строгите ограничения могат да затруднят достъпа на уязвими групи. Тя препоръчва по-гъвкави режими за паркиране около тези обекти.