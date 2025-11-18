Орбан: Шокиран съм от реакцията на ЕК на скандала с военната мафия в Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан разкритикува остро Европейската комисия и нейния председател Урсула фон дер Лайен заради ново искане за финансови средства за Украйна. В позиция, публикувана във „Фейсбук“, той заяви, че е „шокиращо“ как ЕК реагира на течащите корупционни скандали в Киев.

„Докато военната мафия в Украйна краде парите на европейските граждани – кой знае къде точно – вместо да разпореди одит или да спре плащанията, председателят на ЕК предлага да изпрати още повече пари“, написа Орбан. - Реклама -

Писмо от Урсула фон дер Лайен

Орбан съобщава, че е получил официално писмо от фон дер Лайен. В него председателят на ЕК отбелязвала, че липсва значителна сума за поддържането на финансовия ангажимент към Украйна, и приканвала държавите членки да осигурят повече средства.

„Президентът иска пари от страните членки“, коментира Орбан и добави, че ще се опита да отговори на писмото във вторник, но въпросът е „всичко друго, но не и прост“.

Остра аналогия

Унгарският премиер направи и остра метафора:

„Това е все едно да се опитваш да откажеш алкохолик от пиене, като му изпратиш още един кашон водка“.

Според него Брюксел реагира погрешно в момент, когато в Украйна избухват разкрития за злоупотреби с международна военна помощ.

Орбан заявява, че ще предаде тази своя позиция „учтиво“ на председателя на ЕК.