От последните минути: Конституционният съд с решение за референдума на Радев

Конституционният съд постанови, че председателят на Народното събрание няма право еднолично да преценява дали са изпълнени законовите условия за произвеждане на национален референдум. Това правомощие принадлежи изцяло на парламента, съгласно чл. 84, т. 5 от Конституцията.
Решението е взето на 18 ноември 2025 г. по доклад на съдия Красимир Влахов.
В мотивите си КС подчертава, че народът е върховният носител на държавната власт, а решенията за референдум — като форма на пряко участие — могат да бъдат вземани единствено от колективния орган, избран от гражданите. Следователно председателят на НС не може да блокира или отклонява предложения за референдум, направени от субекти, овластени по закон.
Съдът изтъква:
- Преценката за допустимостта на референдум не е техническа процедура, а въпрос на конституционна компетентност на парламента.
- Актовете на председателя на НС не подлежат на конституционен контрол, което би заобиколило възможността за проверка относно съответствието им с Конституцията.
- Едноличен отказ може да лиши Народното събрание от конституционните му правомощия и да застраши принципа на върховенство на Конституцията.
Решението е прието с 11 гласа „за“ и 1 особено мнение — на съдия Борислав Белазелков. Становища са представили съдиите Атанас Семов и Соня Янкулова.
