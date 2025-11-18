НА ЖИВО
          От последните минути: Конституционният съд с решение за референдума на Радев

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Конституционният съд постанови, че председателят на Народното събрание няма право еднолично да преценява дали са изпълнени законовите условия за произвеждане на национален референдум. Това правомощие принадлежи изцяло на парламента, съгласно чл. 84, т. 5 от Конституцията.

          Решението е взето на 18 ноември 2025 г. по доклад на съдия Красимир Влахов.

          В мотивите си КС подчертава, че народът е върховният носител на държавната власт, а решенията за референдум — като форма на пряко участие — могат да бъдат вземани единствено от колективния орган, избран от гражданите. Следователно председателят на НС не може да блокира или отклонява предложения за референдум, направени от субекти, овластени по закон.

          Съдът изтъква:

          • Преценката за допустимостта на референдум не е техническа процедура, а въпрос на конституционна компетентност на парламента.
          • Актовете на председателя на НС не подлежат на конституционен контрол, което би заобиколило възможността за проверка относно съответствието им с Конституцията.
          • Едноличен отказ може да лиши Народното събрание от конституционните му правомощия и да застраши принципа на върховенство на Конституцията.

          Решението е прието с 11 гласа „за“ и 1 особено мнение — на съдия Борислав Белазелков. Становища са представили съдиите Атанас Семов и Соня Янкулова.

          Политика

          Мартин Димитров към управляващите: Искате все да вземате пари, може и да няма 2027 г.

          Никола Павлов -
          Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Мартин Димитров отправи остра критика към управляващите по време на заседание на бюджетната комисия. По думите му в...
          Общество

          Facebook, X, PayPal и ChatGPT се сринаха, хиляди са засегнати

          Никола Павлов -
          Хиляди потребители по света останаха без достъп до големи онлайн услуги, сред които Facebook, X (Twitter), PayPal и ChatGPT, вследствие на мащабен технически проблем...
          Политика

          Омбудсманът поиска оттегляне на реформата за паркирането в София

          Георги Петров -
          Омбудсманът Велислава Делчева настоя Столичната община да оттегли решението си за разширяване на „синя“ и „зелена“ зона и за увеличаване на цените за паркиране....

          3 КОМЕНТАРА

          1. българските граждани знаеха, без да са завършили право, че действията и граничат с престъпление. Само тя нахално и демонстрирайки просташко самочувствие се хилеше по медиите. Срам.

          3. Костадинов, „Режимът си отива“ , но докато стане това Православна България ще бъде буквално убита! Поставят ни главата на ешафода, а вие всичките от „опозицията!“ включително и ПП Възраждане ни успокоявате с това ,че ще се извъртите така ,че ще умрете малко по-късно от нас!!! Нищо реално не постигате за Вярата и народа Православен Български!!! Просто мишкувате като котарак набутал се в хранителен склад! РЕАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ Е ПП ВЕЛИЧИЕ!!! СРАМ ЗА ВАС „народни“ представите ли!!!Но няма да се разминете само с това!!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

