Партията на Порошенко блокира оставките на Галущенко и Гринчук, иска оставка на цялото правителство на Украйна

Ръководената от бившия президент на Украйна Петро Порошенко партия „Европейска солидарност“ на 18 ноември блокира трибуната на Върховната Рада на Украйна и така блокира подаването на оставките на министъра на правосъдието Херман Галущенко и енергетиката Светлана Гринчук във връзка с корупционния скандал по „делото Миндич“, предава УНИАН.

Порошенко заяви, че настояват за оставката на цялото правителство, а не само на двама министри.

„Искате ли да разрешите въпроса за доверието с тези двама жалки изкупителни жертви, когато е доказано, че екипът на Али Баба и 40 разбойника от правителството и 5-6 мениджъри са откраднали стотици милиони долари и милиарди гривни, и планирате да продължите да го правите?“, попита той.

Политикът обяви, че фракцията е започнала да събира подписи за оставката на правителството и до момента са събрани 51 подписа. Той също така подчерта необходимостта от сформиране на коалиция на националното единство, „среща със Зеленски и започване на честен диалог за националното спасение“.

„Няма да позволим гласуване днес (за освобождаване, – бел. ред.) за тези двама министри. Няма да гласуваме за този опит за изпускане на парата и запазване на корумпирания вертикал“, подчерта той.

Депутати от фракцията блокираха подиума и викаха: „Правителство вън!“ След това председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук заяви, че парламентът не може да продължи работата си и обяви почивка. Той покани лидерите на фракции и групи да се съберат за среща с него.