Павел Стоименов: Земеделците никой не ги защитава

„Земеделците никой не ги защитава…“ – с тази реплика в предаването „Политика и спорт“ фермерът Павел Стоименов обобщи усещането за безизходица в сектора. По думите му зависимостта от европейските субсидии е превърнала свободните някога стопани в лесно управляема маса.

„С тези субсидии, които ги вкара Европа, те накланят везната там, където на тях им е нужно… Ние в момента произвеждаме едно зърно, друго – нищо“, казва той. - Реклама -

Стоименов твърди, че чрез финансовите механизми силните икономики в ЕС диктуват какво да се отглежда в България, което води до изчезването на традиционни култури като захарното цвекло и картофите. Според него селските региони са загубили устойчивостта си, а фермерите – усещането, че зависят „само от Бог и от природата“. Призивът му е за политика, която връща на земеделеца правото сам да решава бъдещето на земята си.