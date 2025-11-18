НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Павел Стоименов: Земеделците никой не ги защитава

          0
          0
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          „Земеделците никой не ги защитава…“ – с тази реплика в предаването „Политика и спорт“ фермерът Павел Стоименов обобщи усещането за безизходица в сектора. По думите му зависимостта от европейските субсидии е превърнала свободните някога стопани в лесно управляема маса.

          „С тези субсидии, които ги вкара Европа, те накланят везната там, където на тях им е нужно… Ние в момента произвеждаме едно зърно, друго – нищо“, казва той.

          - Реклама -

          Стоименов твърди, че чрез финансовите механизми силните икономики в ЕС диктуват какво да се отглежда в България, което води до изчезването на традиционни култури като захарното цвекло и картофите. Според него селските региони са загубили устойчивостта си, а фермерите – усещането, че зависят „само от Бог и от природата“. Призивът му е за политика, която връща на земеделеца правото сам да решава бъдещето на земята си.

          „Земеделците никой не ги защитава…“ – с тази реплика в предаването „Политика и спорт“ фермерът Павел Стоименов обобщи усещането за безизходица в сектора. По думите му зависимостта от европейските субсидии е превърнала свободните някога стопани в лесно управляема маса.

          „С тези субсидии, които ги вкара Европа, те накланят везната там, където на тях им е нужно… Ние в момента произвеждаме едно зърно, друго – нищо“, казва той.

          - Реклама -

          Стоименов твърди, че чрез финансовите механизми силните икономики в ЕС диктуват какво да се отглежда в България, което води до изчезването на традиционни култури като захарното цвекло и картофите. Според него селските региони са загубили устойчивостта си, а фермерите – усещането, че зависят „само от Бог и от природата“. Призивът му е за политика, която връща на земеделеца правото сам да решава бъдещето на земята си.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Слави Василев: Мнозинството в НС изобщо не се интересува от закона

          Златина Петкова -
          "Слави Василев: Мнозинството изобщо не се интересува от закона." Това каза политологът Слави Василев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Никой Колев. Думите...
          Политика

          Симеон Караколев: 450 000 са избитите животни в Гърция и шарката не спира

          Златина Петкова -
          "450 000 са избитите животни в Гърция и болестта не спира. Гърците вървят пред нас. Съобщенията за чума не спират, но тя не е...
          Крими

          „Национален рекорд“: Полицията във Варна хвана шофьор на баничарка с 5 промила алкохол

          Никола Павлов -
          Полицията във Варна задържа 45-годишен мъж с 4,85 промила алкохол в кръвта – едно от най-високите отчети през последните месеци. Това съобщиха от пресцентъра...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions