НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Пеевски: Даряваме заплатите си от декември за надбавки за пенсионерите

          1
          107
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът председател на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски настоя финансовият министър Теменужка Петкова и правителството да осигурят изплащане на коледни добавки за пенсионерите в размер на 110 лева – с 10 лева повече спрямо 2024 година. Това става ясно от официално прессъобщение на партията.

          - Реклама -

          Пеевски е поискал сумата да бъде обезпечена чрез правителствено постановление, така че всички пенсионери да получат надбавките преди празниците.

          От парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО обявиха, че ще дарят своята 12-та депутатска заплата за годината, която ще бъде предоставена като трансфер за покриване на необходимата сума за изплащането на коледните надбавки.

          Според позицията на партията жестът е „в подкрепа на най-уязвимите български граждани“ и има за цел да бъде пример за солидарност „във време на икономическа несигурност и висока инфлация“.

          Желязков коментира коледните надбавки за пенсионерите, но не спомена суми и срокове Желязков коментира коледните надбавки за пенсионерите, но не спомена суми и срокове

          Лидерът председател на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски настоя финансовият министър Теменужка Петкова и правителството да осигурят изплащане на коледни добавки за пенсионерите в размер на 110 лева – с 10 лева повече спрямо 2024 година. Това става ясно от официално прессъобщение на партията.

          - Реклама -

          Пеевски е поискал сумата да бъде обезпечена чрез правителствено постановление, така че всички пенсионери да получат надбавките преди празниците.

          От парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО обявиха, че ще дарят своята 12-та депутатска заплата за годината, която ще бъде предоставена като трансфер за покриване на необходимата сума за изплащането на коледните надбавки.

          Според позицията на партията жестът е „в подкрепа на най-уязвимите български граждани“ и има за цел да бъде пример за солидарност „във време на икономическа несигурност и висока инфлация“.

          Желязков коментира коледните надбавки за пенсионерите, но не спомена суми и срокове Желязков коментира коледните надбавки за пенсионерите, но не спомена суми и срокове

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Денков: Защо се лъже, че бюджетът не може да бъде променен?

          Никола Павлов -
          Съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков заяви пред журналисти, че настоящият проект на държавен бюджет може да бъде...
          Война

          Украински удари оставиха две трети от Донецка област без електричество

          Иван Христов -
          Близо две трети от жителите на контролираната от Русия част на Донецка област останаха без електричество след атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ),...
          Икономика

          Спецов веднага започна с рокадите, смени председателя на УС на „Лукойл“

          Никола Павлов -
          Особеният управител на българските активи на руската компания „Лукойл“ Румен Спецов предприе първите кадрови промени още в деня на официалното си встъпване в длъжност. Спецов...

          1 коментар

          1. Ако пенсионерите имат достойнство, ще върнат тези надбавки, те са от морално нечистоплътни хора.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions