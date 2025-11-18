Пеевски: Даряваме заплатите си от декември за надбавки за пенсионерите

Лидерът председател на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски настоя финансовият министър Теменужка Петкова и правителството да осигурят изплащане на коледни добавки за пенсионерите в размер на 110 лева – с 10 лева повече спрямо 2024 година. Това става ясно от официално прессъобщение на партията.

Пеевски е поискал сумата да бъде обезпечена чрез правителствено постановление, така че всички пенсионери да получат надбавките преди празниците.

От парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО обявиха, че ще дарят своята 12-та депутатска заплата за годината, която ще бъде предоставена като трансфер за покриване на необходимата сума за изплащането на коледните надбавки.

Според позицията на партията жестът е „в подкрепа на най-уязвимите български граждани“ и има за цел да бъде пример за солидарност „във време на икономическа несигурност и висока инфлация“.