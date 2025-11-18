НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 18.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          По-големи и по-здрави контейнери за разделно събиране идват в „Средец“

          0
          9
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Стартирa подмяната на всички 240 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район „Средец“. Новите съдове са с по-голям обем, по-широки отвори, по-здрава конструкция и обновени стикери.

          - Реклама -

          Процесът ще започне на 19 ноември от 10:00 часа пред Шесто ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“ на ул. „6-ти септември“ 16.

          До края на 2027 г. ЕКОПАК ще подмени всички контейнери в шестте района, които обслужва в Столична община.

          Новите контейнери за картон и хартия (сини) и пластмаса и метал (жълти) разполагат с 83% по-голям отвор, което значително улеснява използването им. Съдовете са по-устойчиви и позволяват събиране на повече отпадъци, като техният обем е 1700 литра, спрямо 1500 литра при досегашните.

          Стартирa подмяната на всички 240 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район „Средец“. Новите съдове са с по-голям обем, по-широки отвори, по-здрава конструкция и обновени стикери.

          - Реклама -

          Процесът ще започне на 19 ноември от 10:00 часа пред Шесто ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“ на ул. „6-ти септември“ 16.

          До края на 2027 г. ЕКОПАК ще подмени всички контейнери в шестте района, които обслужва в Столична община.

          Новите контейнери за картон и хартия (сини) и пластмаса и метал (жълти) разполагат с 83% по-голям отвор, което значително улеснява използването им. Съдовете са по-устойчиви и позволяват събиране на повече отпадъци, като техният обем е 1700 литра, спрямо 1500 литра при досегашните.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Апелативният съд потвърди ареста на четиримата обвинени в източване на гориво от „Лукойл“

          Георги Петров -
          Апелативният съд – Пловдив потвърди решението на Окръжния съд в Стара Загора и остави в ареста четиримата мъже, обвинени в организирано източване на дизелово...
          Общество

          Стотици изпратиха Алена

          Никола Павлов -
          Стотици роднини, приятели, последователи и колеги се сбогуваха със Светлана Тилкова – Алена, която почина на 16 ноември вследствие на усложнения след прекаран COVID....
          Общество

          Радев награди трима военнослужещи за празника на Сухопътните войски: Укрепвате победоносния дух на българската пехота

          Никола Павлов -
          Двама действащи военнослужещи и един генерал от резерва бяха удостоени с Почетния знак на президента на Република България от държавния глава и върховен главнокомандващ...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions