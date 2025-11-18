По-големи и по-здрави контейнери за разделно събиране идват в „Средец“

Стартирa подмяната на всички 240 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки в район „Средец“. Новите съдове са с по-голям обем, по-широки отвори, по-здрава конструкция и обновени стикери.

- Реклама -

Процесът ще започне на 19 ноември от 10:00 часа пред Шесто ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“ на ул. „6-ти септември“ 16.

До края на 2027 г. ЕКОПАК ще подмени всички контейнери в шестте района, които обслужва в Столична община.

Новите контейнери за картон и хартия (сини) и пластмаса и метал (жълти) разполагат с 83% по-голям отвор, което значително улеснява използването им. Съдовете са по-устойчиви и позволяват събиране на повече отпадъци, като техният обем е 1700 литра, спрямо 1500 литра при досегашните.